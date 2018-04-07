В 3 сезоне 9 серии сериала «Моя геройская академия» команда по спасению Бакуго приближается к лагерю злодеев. У подножья их встречают многочисленные Ному. Избежать очередной кровопролитной схватки оказывается невозможно.
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