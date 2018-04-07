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Моя геройская академия 2016 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Моя геройская академия»
Игра начинается
Сезон 3 / Серия 1 7 апреля 2018
Дикие-дикие Кошки
Сезон 3 / Серия 2 14 апреля 2018
Кота
Сезон 3 / Серия 3 21 апреля 2018
Мой герой
Сезон 3 / Серия 4 28 апреля 2018
Быстрее домой, Железный Кулак!!!
Сезон 3 / Серия 5 5 мая 2018
Ревущий переворот
Сезон 3 / Серия 6 12 мая 2018
Вот это поворот!
Сезон 3 / Серия 7 19 мая 2018
От Ииды до Мидории
Сезон 3 / Серия 8 26 мая 2018
Все за одного
Сезон 3 / Серия 9 2 июня 2018
Символ мира
Сезон 3 / Серия 10 9 июня 2018
Один за всех
Сезон 3 / Серия 11 16 июня 2018
Конец начала, начало конца
Сезон 3 / Серия 12 23 июня 2018
Переезд в общежитие
Сезон 3 / Серия 13 30 июня 2018
Создавайте эти супер движения
Сезон 3 / Серия 14 14 июля 2018
Тест
Сезон 3 / Серия 15 21 июля 2018
Сикецу Хай скрывается
Сезон 3 / Серия 16 28 июля 2018
Класс 1-А
Сезон 3 / Серия 17 4 августа 2018
ПОРЫВ!
Сезон 3 / Серия 18 11 августа 2018
Упражнения для спасения
Сезон 3 / Серия 19 18 августа 2018
Спасите мир с любовью!
Сезон 3 / Серия 20 25 августа 2018
Что за большая идея?
Сезон 3 / Серия 21 1 сентября 2018
Поговорим о твоей причуде
Сезон 3 / Серия 22 8 сентября 2018
Деку vs. Каччан, Часть 2
Сезон 3 / Серия 23 15 сентября 2018
Время встреч
Сезон 3 / Серия 24 22 сентября 2018
Непревзойденный
Сезон 3 / Серия 25 29 сентября 2018
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Моя геройская академия» команда по спасению Бакуго приближается к лагерю злодеев. У подножья их встречают многочисленные Ному. Избежать очередной кровопролитной схватки оказывается невозможно.

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