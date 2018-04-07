В 3 сезоне 12 серии сериала «Моя геройская академия» бой Всемогущего и Все За Одного подошел к концу. Итогом противостояния стал выход героя на пенсию, в то время как злодей отправился за решетку. Между тем в школе происходят реформы.
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