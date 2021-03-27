В 5 сезоне сериала «Моя геройская академия» после Климатической битвы Индевора проходит всего несколько часов, однако ребятам из академии уже приходится приступать к новым опасным и захватывающим тренировкам. Изуку рвется в бой, несмотря на усталость и страх. Индевор решает наладить отношения со своей семьей, а Хоукс раскрывает, в чем заключается его мораль. Вскоре к классам A и B во время боевой подготовки присоединяется специальный гость. Шинсо использует свою причуду против первокурсников, чтобы научить их отражать атаки. Однако командная работа и быстрое мышление класса А позволяют им одержать победу.