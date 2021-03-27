Моя геройская академия 2016, 5 сезон

Boku no Hero Academia
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 5-й сезон сериала «Моя геройская академия»

В 5 сезоне сериала «Моя геройская академия» после Климатической битвы Индевора проходит всего несколько часов, однако ребятам из академии уже приходится приступать к новым опасным и захватывающим тренировкам. Изуку рвется в бой, несмотря на усталость и страх. Индевор решает наладить отношения со своей семьей, а Хоукс раскрывает, в чем заключается его мораль. Вскоре к классам A и B во время боевой подготовки присоединяется специальный гость. Шинсо использует свою причуду против первокурсников, чтобы научить их отражать атаки. Однако командная работа и быстрое мышление класса А позволяют им одержать победу.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 18 голосов
8.2 IMDb

Список серий сериала Моя геройская академия

Все руки на палубу! Класс 1-А All Hands on Deck! Class 1-A
Сезон 5 Серия 1
27 марта 2021
Остатки Vestiges
Сезон 5 Серия 2
3 апреля 2021
Эпизод 3Столкновение! Класс А против Класса Б! Episode 3Clash! Class A vs. Class B!
Сезон 5 Серия 3
10 апреля 2021
Сделай это, Шинсо! Make It Happen, Shinso!
Сезон 5 Серия 4
17 апреля 2021
Операция «Новые импровизационные приемы» Operation New Improv Moves
Сезон 5 Серия 5
24 апреля 2021
Предвидение Foresight
Сезон 5 Серия 6
1 мая 2021
Матч 3 Match 3
Сезон 5 Серия 7
8 мая 2021
Матч 3 Заключение Match 3 Conclusion
Сезон 5 Серия 8
15 мая 2021
Ранняя пташка! Early Bird!
Сезон 5 Серия 9
22 мая 2021
То, что передается по наследству That Which Is Inherited
Сезон 5 Серия 10
29 мая 2021
Наша потасовка Our Brawl
Сезон 5 Серия 11
5 июня 2021
Новая сила и все за одного The New Power and All For One
Сезон 5 Серия 12
12 июня 2021
Счастливого Рождества! Have a Merry Christmas!
Сезон 5 Серия 13
19 июня 2021
Отправляйтесь в агентство Старателя! Off to Endeavor's Agency!
Сезон 5 Серия 14
26 июня 2021
Моя академия злодеев My Villain Academia
Сезон 5 Серия 15
10 июля 2021
Давно не виделись, Селки Long Time No See, Selkie
Сезон 5 Серия 16
17 июля 2021
Адская семья Тодороки The Hellish Todoroki Family
Сезон 5 Серия 17
24 июля 2021
Непрощенный The Unforgiven
Сезон 5 Серия 18
31 июля 2021
Герой больше, чем кто-либо More of a Hero Than Anyone
Сезон 5 Серия 19
14 августа 2021
Моя академия злодеев My Villain Academia
Сезон 5 Серия 20
21 августа 2021
Вечеринка возрождения Revival Party
Сезон 5 Серия 21
28 августа 2021
Парад грустного человека Sad Man's Parade
Сезон 5 Серия 22
4 сентября 2021
Тенко Шимура: Происхождение Tenko Shimura: Origin
Сезон 5 Серия 23
11 сентября 2021
Томура Шигараки: Происхождение Tomura Shigaraki: Origin
Сезон 5 Серия 24
18 сентября 2021
Высокое, глубокое синее небо The High, Deep Blue Sky
Сезон 5 Серия 25
25 сентября 2021
