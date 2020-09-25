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Клаустрофобы: Квест в Москве Клаустрофобы: Квест в Москве
Киноафиша Фильмы Клаустрофобы: Квест в Москве Отзывы о фильме «Клаустрофобы: Квест в Москве»
Follow Me Клаустрофобы: Квест в Москве 2020 / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Клаустрофобы: Квест в Москве»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Уже большое количество развлекательных мест, в том числе и квесты, возобновили свою работу, но все равно функционируют с вынужденными ограничениями. Любителям головоломок и опасных ситуаций во время пандемии приходилось вспоминать весь тот адреналин во время игр, пересматривая разные мейнстримные хорроры: от саги «Пила» до простенькой «Клаустрофобии». Теперь зрители, соскучившиеся по таким жанрам, могут отправиться в кинотеатры на просмотр «Клаустрофобов: Квест в…

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Татьяна Михайлова 25 сентября 2020, 23:05
Фильм дешовый.
Игра актеров просто никакая.
Перевод ужасный.
Русских показывают смешно.
Советую не ходить и не тратить время.
Серез 10 минут хотелось встать и уйти.
Нудно и куча болтовни.
Не ужасов, а бред какой то
25 сентября 2020, 23:05 Ответить
Іван Кошевий 3 октября 2020, 02:15
в ответ на сообщение Татьяна Михайлова от 25 сентября 2020, 23:05
А русских разве можна показывать как-то по -другому?Вы из России?
3 октября 2020, 02:15 Ответить
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