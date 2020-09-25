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Уже большое количество развлекательных мест, в том числе и квесты, возобновили свою работу, но все равно функционируют с вынужденными ограничениями. Любителям головоломок и опасных ситуаций во время пандемии приходилось вспоминать весь тот адреналин во время игр, пересматривая разные мейнстримные хорроры: от саги «Пила» до простенькой «Клаустрофобии». Теперь зрители, соскучившиеся по таким жанрам, могут отправиться в кинотеатры на просмотр «Клаустрофобов: Квест в…