Моя геройская академия, список сезонов
Boku no Hero Academia
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
TV Tokyo
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
16
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Моя геройская академия»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
3 апреля 2016 - 26 июня 2016
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
1 апреля 2017 - 30 сентября 2017
Сезон 3 / Season 3
25 эпизодов
7 апреля 2018 - 29 сентября 2018
Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов
12 октября 2019 - 4 апреля 2020
Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов
27 марта 2021 - 25 сентября 2021
Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов
1 октября 2022 - 25 марта 2023
Сезон 7 / Season 7
21 эпизод
4 мая 2024 - 12 октября 2024
Сезон 8 / Season 8
2 эпизода
4 октября 2025 - 11 октября 2025
