В 3 сезоне 20 серии сериала «Моя геройская академия» зрителям предлагается ненадолго отвлечься от напряженного экзамена. Действие переносится в прошлое, когда ученики еще не успели уехать в летний лагерь. Впереди друзей ждет необычная тренировка.
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