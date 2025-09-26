Меню
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Готовы проверить свою память?
1 комментарий
26 сентября 2025 10:23
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме
Будем честны: с первым местом все и так понятно.
1 комментарий
25 сентября 2025 11:21
У богатых свои причуды, а вот у Деку их больше нет: до финала аниме «Моя геройская академия» — полгода, и вот чем все закончится
Статья для самых нетерпеливых фанатов, которые не читали мангу.
Написать
11 июня 2025 23:22
