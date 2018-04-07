В 3 сезоне 6 серии сериала «Моя геройская академия» схватка в лесу продолжается. Ученики спешат на помощь, но уже слишком поздно. Бакуго и Токоями оказываются в руках мистера Компрессора. Изуку пускается в погоню за злодеем.
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