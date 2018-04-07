В 3 сезоне 3 серии сериала «Моя геройская академия» ребята продолжают обучение в летнем лагере. Изуку выясняет истинные причины ненависти Коты к героям. Мирному времени приходит конец, когда злодеи наносят очередной удар.
В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке
Прошло столько лет, а боль в сердце до сих пор осталась: 6 культовых сериалов с самыми разочаровывающими концовками
Если бы «Друзей» снимали в Стамбуле: 5 турецких сериалов, где дружба, любовь и соседство смешались в кучу
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него
На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей
Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail