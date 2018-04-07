В 3 сезоне 15 серии сериала «Моя геройская академия» одноклассники вносят в свои финальные приемы последние коррективы и отправляются на сдачу предварительного экзамена. Незадолго до этого между ребятами из 1-А и 1-В происходит конфликт.
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