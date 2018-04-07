В 3 сезоне 2 серии сериала «Моя геройская академия» дети садятся в автобус и отправляются в лагерь. Спустя час класс 1-А выходит посреди леса, где учеников ждет встреча с загадочными Дикими кошками. Начинается первая тренировка.
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