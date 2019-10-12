Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Моя геройская академия 2016, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Моя геройская академия
Киноафиша Сериалы Моя геройская академия Сезоны Сезон 4
Boku no Hero Academia
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 4-й сезон сериала «Моя геройская академия»

В 4 сезоне сериала «Моя геройская академия» полюбившиеся ученики Юэй вернутся к тренировкам. За плечами Изуку и его сверстников десятки испытаний, позволивших им развить причуду и освоить азы ведения боя. Одолев нескольких врагов, друзья готовятся к новой стажировке. Вместо Гран Торино наставником Мидории на этот раз становится легендарный сэр Ночноглаз. Несмотря на проваленный экзамен, юноша все же убеждает героя взять его к себе на обучение. Между тем Лига Злодеев вступает в конфронтацию с группировкой под названием «Восемь заветов смерти».

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 18 голосов
8.2 IMDb

Список серий сериала Моя геройская академия

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Скуп на U.A. Класс 1-A The Scoop on U.A. Class 1-A
Сезон 4 Серия 1
12 октября 2019
Капитальный ремонт Overhaul
Сезон 4 Серия 2
19 октября 2019
Мальчик встречает... Boy Meets...
Сезон 4 Серия 3
26 октября 2019
Борьба с судьбой Fighting Fate
Сезон 4 Серия 4
9 ноября 2019
Пойдем, Бесстрашный красный бунт Let's Go, Gutsy Red Riot
Сезон 4 Серия 5
16 ноября 2019
Неприятный разговор An Unpleasant Talk
Сезон 4 Серия 6
23 ноября 2019
ИДИ!! GO!!
Сезон 4 Серия 7
30 ноября 2019
Санитер из Большой тройки Suneater of the Big Three
Сезон 4 Серия 8
7 декабря 2019
Красный бунт Red Riot
Сезон 4 Серия 9
14 декабря 2019
Временный отряд Temp Squad
Сезон 4 Серия 10
21 декабря 2019
Лемиллион Lemillion
Сезон 4 Серия 11
28 декабря 2019
Непредвиденная надежда Unforeseen Hope
Сезон 4 Серия 12
4 января 2020
Бесконечные 100% Infinite 100%
Сезон 4 Серия 13
11 января 2020
Светлое будущее Bright Future
Сезон 4 Серия 14
18 января 2020
Тлеющее пламя Smoldering Flames
Сезон 4 Серия 15
25 января 2020
Завоюйте сердца тех детей Win Those Kids' Hearts
Сезон 4 Серия 16
1 февраля 2020
Помощь для лицензированных стажеров Relief for License Trainees
Сезон 4 Серия 17
8 февраля 2020
Школьный фестиваль School Festival
Сезон 4 Серия 18
15 февраля 2020
Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное Prepping for the School Festival Is the Funnest Part
Сезон 4 Серия 19
22 февраля 2020
Золотые наконечники Империал Golden Tips Imperial
Сезон 4 Серия 20
29 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника Deku vs. Gentle Criminal
Сезон 4 Серия 21
7 марта 2020
Начало школьного фестиваля!! School Festival Start!!
Сезон 4 Серия 22
14 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль! Let It Flow! School Festival!
Сезон 4 Серия 23
21 марта 2020
Чарт Билборд японских героев Japanese Hero Billboard Chart
Сезон 4 Серия 24
28 марта 2020
Его начало His Start
Сезон 4 Серия 25
4 апреля 2020
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Только в 37 лет узнала, почему сотрудники птицефабрик никогда не берут яйца категории СО: дело оказалось совсем не в размере
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Думали, что знаете советское кино наизусть? Не смешите! Попробуйте вспомнить, чем всё закончилось — тут многие неожиданно «плывут»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше