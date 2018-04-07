Все семь сезонов «Невского уже пересмотрели? Вот 3 российских детективных сериала, от которых сложно оторваться

«Поднятие уровня в одиночку» — это игра, «Человек-бензопила» — мясо: а вот новая «Алиса в стране чудес» теперь тронет за психику

В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке

Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем

Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп

Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал

Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса