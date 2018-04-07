В 3 сезоне 1 серии сериала «Моя геройская академия» ученики готовятся к поездке в летний лагерь. Тренируясь в бассейне, они вспоминают ключевые события последних месяцев: спортивное соревнование, битву со злодеями, стажировку и экзамены.
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