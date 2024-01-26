Тысячи умерших шведов в Стокгольме возвращаются к жизни как зомби. Пока правительство не знает, что делать, Гюстав решает выкопать труп своего недавно похороненного внука Элиаса. В то же время, подросток-экстрасенс Флора получает задание вернуть нежить к их вечной дремоте в объятиях смерти.
|19 июня 2024
|Дания
|15
|19 июня 2024
|Испания
|16
|24 октября 2024
|Латвия
|N16
|7 ноября 2024
|Литва
|N16
|26 сентября 2024
|Нидерланды
|16
|9 февраля 2024
|Норвегия
|15
|8 ноября 2024
|Польша
|12 июня 2025
|Украина
|17 мая 2024
|Финляндия
|Tulossa
|18 июля 2024
|Швейцария
|9 февраля 2024
|Швеция
|22 января 2025
|Южная Корея
В течение нескольких лет Кристиан Петри числился режиссёром фильма — он был предпочитаемым режиссёром Джона Айвиде Линдквиста. Джон Айвиде Линдквист написал на своём ныне несуществующем старом официальном форуме, что фильм застрял в аду разработки из‑за того, что продюсерская компания, которой он уступил права, хотела продать их американской компании, а не сама снимать фильм. Петри в конце концов отказался от проекта, и когда права вернулись к Джону Айвиде Линдквисту, он продал их компании Einar Film.