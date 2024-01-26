В течение нескольких лет Кристиан Петри числился режиссёром фильма — он был предпочитаемым режиссёром Джона Айвиде Линдквиста. Джон Айвиде Линдквист написал на своём ныне несуществующем старом официальном форуме, что фильм застрял в аду разработки из‑за того, что продюсерская компания, которой он уступил права, хотела продать их американской компании, а не сама снимать фильм. Петри в конце концов отказался от проекта, и когда права вернулись к Джону Айвиде Линдквисту, он продал их компании Einar Film.