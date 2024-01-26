Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Блаженны мертвые
6.5 Рейтинг IMDb: 5.3
Блаженны мертвые

Håndtering av udøde 18+
О фильме

Тысячи умерших шведов в Стокгольме возвращаются к жизни как зомби. Пока правительство не знает, что делать, Гюстав решает выкопать труп своего недавно похороненного внука Элиаса. В то же время, подросток-экстрасенс Флора получает задание вернуть нежить к их вечной дремоте в объятиях смерти.

Страна Греция / Норвегия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 31 июля 2024
Премьера в мире 26 января 2024
Дата выхода
19 июня 2024 Дания 15
19 июня 2024 Испания 16
24 октября 2024 Латвия N16
7 ноября 2024 Литва N16
26 сентября 2024 Нидерланды 16
9 февраля 2024 Норвегия 15
8 ноября 2024 Польша
12 июня 2025 Украина
17 мая 2024 Финляндия Tulossa
18 июля 2024 Швейцария
9 февраля 2024 Швеция
22 января 2025 Южная Корея
Бюджет €4 500 000
Сборы в мире $260 627
Производство Anonymous Content Nordic, Einar Film, Film i Väst
Другие названия
Håndtering av udøde, Handling the Undead, Descansa en paz, Descanse em Paz, Élőhalottak!, Eondedeu daruneun beop, Håndtering af udøde, Hanteringen av de odöda, Hanteringen av odöda, Kuidas koolnuid kohelda, Kuinka kuolleita käsitellään, Mangiare Carne Zombie Navone!, Meðhöndlun hinna dauðu, Nieumarli, Sadzīvot ar mirušajiem, Блаженны мёртвые, Справи із нежиттю, アンデッド／愛しき者の不在, 復活劫
Режиссер
Теа Хвистендаль
В ролях
Ренате Реинсве
Ренате Реинсве
Андерс Даниелсен Лье
Андерс Даниелсен Лье
Баар Парс
Бьорн Сундквист
Бьорн Сундквист
Бенте Бёрсюм
Фильм находится в подборках
Лучшие скандинавские фильмы Лучшие скандинавские фильмы
Фильмы про зомби Фильмы про зомби

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

В течение нескольких лет Кристиан Петри числился режиссёром фильма — он был предпочитаемым режиссёром Джона Айвиде Линдквиста. Джон Айвиде Линдквист написал на своём ныне несуществующем старом официальном форуме, что фильм застрял в аду разработки из‑за того, что продюсерская компания, которой он уступил права, хотела продать их американской компании, а не сама снимать фильм. Петри в конце концов отказался от проекта, и когда права вернулись к Джону Айвиде Линдквисту, он продал их компании Einar Film.

Кадры из фильма
