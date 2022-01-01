В середине 20-го века практически каждый уважающий себя режиссер стремился снять хотя бы один вестерн. В тот период ленты о приключениях бравых ковбоев были на пике популярности. После 60-х интерес к жанру кинематографа стал постепенно угасать. Но на стыке тысячелетий режиссеры заново открыли для зрителей мир вестерна.

Пять лучших вестернов про ковбоев

У большинства зрителей этот кинематографический жанр до сих пор ассоциируется с Клинтом Иствудом. Именно этот актер воплощает в себе все, что должно быть в образе классического ковбоя, – привлекательность, мужественность и уверенность в себе. Однако в классических лентах есть и другие, не менее колоритные персонажи.

Непрощенный

Фильм, вышедший в начале 90-х годов, завоевал сразу 4 статуэтки «Оскар», 2 из которых достались актеру и режиссеру Клинту Иствуду. В ленте он играет роль Уильяма Манни – ушедшего на покой бандита, который в одиночку воспитывает двух маленьких детей. Однако жизнь бедного фермера не подходит тому, кто привык грабить банки и стрелять без промаха. Главный герой едва сводит концы с концами, когда получает предложение от молодого ковбоя. Вместе они должны разобраться с двумя негодяями, изуродовавшими девушку, и получить за это положенную награду.

Вот только охотникам за головами придется иметь дело с местным шерифом, который установил в городке жесткие порядки.

Дикая банда

Один из самых известных вестернов современности в свое время был прохладно встречен зрителями и критиками. Однако сегодня фильм считается образцовым в своем жанре. Действие ленты происходит в начале 20-го века. Грядет Первая мировая война. На Диком Западе действует новый порядок, и теперь бандитам не так легко совершать преступления. Пайк Бишоп, который прославился налетами и грабежами, решает отправиться на последнее дело. Престарелый бандит собирает всех членов своей шайки, чтобы совершить налет на железнодорожный банк.

У преступников есть все шансы успешно ограбить его, но их по пятам преследует бывший сообщник, который переквалифицировался в охотника за головами.

Мэверик

Комедийный вестерн является полнометражной адаптацией популярного телевизионного сериала. В центре истории – Брэт Мэверик. Профессиональный игрок в карты и любитель пострелять решает выиграть покерный турнир, главная награда в котором составляет 500 тысяч долларов. Вот только каждый участник должен отдать в общую кассу взнос в размере 25 тысяч. У главного героя таких денег нет, но он точно знает, где их можно достать. Мэверик отправляется взыскивать долги с прежних приятелей.

И должен сделать это очень быстро, чтобы успеть на отплывающий пароход.

Тумстоун: Легенда Дикого Запада

Картина рассказывает реальную историю одной из самых знаменитых перестрелок в истории Америки и кровавой мести, которая последовала вслед за ней. После Гражданской войны жители страны ищут способы нажить состояние. Многие решают отправиться на поиски золота. Но шериф Уайт Эрл и его лучший друг собираются бросить все, чтобы уйти на покой. Они мечтают о тихой и размеренной жизни в маленьком городке Тумстоун. Здесь нашли месторождение серебра, поэтому все бандиты округи отправляются туда, чтобы получить свою долю.

Главным героям придется защищать спокойствие, на которое они так рассчитывали.

Наездник

Молодой ковбой Брэди мечтал о счастливой жизни. Но все его надежды и планы разрушились в тот миг, когда парень получил травму голову во время родео. Врачи сумели спасти его, но главный герой лишился уверенности в собственных силах.