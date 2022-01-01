Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вестерны про ковбоев
Киноафиша Подборки Вестерны про ковбоев

Вестерны про ковбоев

Все 27 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Ад на границе
Ад на границе
4.0
приключения, биография, вестерн
2019, США
Вторая жизнь
Вторая жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
вестерн, драма
2018, США
Наездник
Наездник
7.0
драма
2017, США
Костяной томагавк
Костяной томагавк
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, вестерн
2015, США
Возмездие Эрпа
Возмездие Эрпа
4.0
драма, вестерн
2012, США
Ковбои против пришельцев
Ковбои против пришельцев
7.0
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн
2011, США
Железная хватка
Железная хватка
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, вестерн
2010, США
Поезд на Юму
Поезд на Юму
Смотреть за 1 рубль
7.0
вестерн
2007, США
Легенды дикого запада
Легенды дикого запада
5.0
семейный, приключения, фэнтези
1995, США
Мэверик
Мэверик
7.0
приключения, комедия, вестерн
1994, США
Тумстоун: Легенда дикого запада
Тумстоун: Легенда дикого запада
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, мелодрама, драма, исторический
1993, США
Непрощенный
Непрощенный
7.0
вестерн, драма
1992, США
Молодые стрелки
Молодые стрелки
6.0
криминал, триллер, драма, вестерн, боевик
1988, США
Имя ему Смерть
Имя ему Смерть
6.0
боевик, вестерн
1985, США
Бронко Билли
Бронко Билли
6.0
боевик, драма, мелодрама, вестерн, комедия, приключения
1980, США
Вооружен и очень опасен
Вооружен и очень опасен
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, вестерн
1977, СССР / Чехословакия / Румыния
Джоси Уэйлс – человек вне закона
Джоси Уэйлс – человек вне закона
6.0
триллер, приключения, вестерн, боевик, драма
1976, США
Сверкающие седла
Сверкающие седла
7.0
комедия, вестерн
1974, США
Маленький большой человек
Маленький большой человек
7.0
вестерн, драма, комедия, приключения
1970, США
Дикая банда
Дикая банда
7.0
боевик, вестерн, драма
1969, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Приключения Биография Вестерн Драма Ужасы Фэнтези Фантастика Боевик Семейный Комедия Мелодрама Исторический Криминал Триллер Мюзикл
Страна
Все США СССР Чехословакия Румыния Италия Испания Германия
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

В середине 20-го века практически каждый уважающий себя режиссер стремился снять хотя бы один вестерн. В тот период ленты о приключениях бравых ковбоев были на пике популярности. После 60-х интерес к жанру кинематографа стал постепенно угасать. Но на стыке тысячелетий режиссеры заново открыли для зрителей мир вестерна.

Пять лучших вестернов про ковбоев

У большинства зрителей этот кинематографический жанр до сих пор ассоциируется с Клинтом Иствудом. Именно этот актер воплощает в себе все, что должно быть в образе классического ковбоя, – привлекательность, мужественность и уверенность в себе. Однако в классических лентах есть и другие, не менее колоритные персонажи.

Непрощенный

Фильм, вышедший в начале 90-х годов, завоевал сразу 4 статуэтки «Оскар», 2 из которых достались актеру и режиссеру Клинту Иствуду. В ленте он играет роль Уильяма Манни – ушедшего на покой бандита, который в одиночку воспитывает двух маленьких детей. Однако жизнь бедного фермера не подходит тому, кто привык грабить банки и стрелять без промаха. Главный герой едва сводит концы с концами, когда получает предложение от молодого ковбоя. Вместе они должны разобраться с двумя негодяями, изуродовавшими девушку, и получить за это положенную награду.

Вот только охотникам за головами придется иметь дело с местным шерифом, который установил в городке жесткие порядки.

Дикая банда

Один из самых известных вестернов современности в свое время был прохладно встречен зрителями и критиками. Однако сегодня фильм считается образцовым в своем жанре. Действие ленты происходит в начале 20-го века. Грядет Первая мировая война. На Диком Западе действует новый порядок, и теперь бандитам не так легко совершать преступления. Пайк Бишоп, который прославился налетами и грабежами, решает отправиться на последнее дело. Престарелый бандит собирает всех членов своей шайки, чтобы совершить налет на железнодорожный банк.

У преступников есть все шансы успешно ограбить его, но их по пятам преследует бывший сообщник, который переквалифицировался в охотника за головами.

Мэверик

Комедийный вестерн является полнометражной адаптацией популярного телевизионного сериала. В центре истории – Брэт Мэверик. Профессиональный игрок в карты и любитель пострелять решает выиграть покерный турнир, главная награда в котором составляет 500 тысяч долларов. Вот только каждый участник должен отдать в общую кассу взнос в размере 25 тысяч. У главного героя таких денег нет, но он точно знает, где их можно достать. Мэверик отправляется взыскивать долги с прежних приятелей.

И должен сделать это очень быстро, чтобы успеть на отплывающий пароход.

Тумстоун: Легенда Дикого Запада

Картина рассказывает реальную историю одной из самых знаменитых перестрелок в истории Америки и кровавой мести, которая последовала вслед за ней. После Гражданской войны жители страны ищут способы нажить состояние. Многие решают отправиться на поиски золота. Но шериф Уайт Эрл и его лучший друг собираются бросить все, чтобы уйти на покой. Они мечтают о тихой и размеренной жизни в маленьком городке Тумстоун. Здесь нашли месторождение серебра, поэтому все бандиты округи отправляются туда, чтобы получить свою долю.

Главным героям придется защищать спокойствие, на которое они так рассчитывали.

Наездник

Молодой ковбой Брэди мечтал о счастливой жизни. Но все его надежды и планы разрушились в тот миг, когда парень получил травму голову во время родео. Врачи сумели спасти его, но главный герой лишился уверенности в собственных силах.

Он восстанавливается после травмы, но теперь должен решить, сможет ли продолжать участие в родео или ему стоит навсегда оставить мечты о лучшем будущем.

Выбор редакции
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
10 фильмов для просмотра с мамой на 8 марта
10 фильмов для просмотра с мамой на 8 марта
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши