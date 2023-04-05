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Шрэк 5
Untitled Shrek Reboot
Шрэк 5, 2023
2023 / США
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2023
1 постер
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Студия Illumination готовит пятую часть «Шрэка», спин-офф об Осле, «Зверопой 3» и другие проекты
Руководитель компании поделился новостями о целом ряде будущих анимационных фильмов.
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5 апреля 2023 11:21
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Отзывы
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2023, США, комедия, мелодрама
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Отзывы
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Отзывы
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Отзывы
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