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Шрэк 5
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Untitled Shrek Reboot

Шрэк 5, 2023

2023 / США
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Постер мультфильма Шрэк 5 1 постер
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Студия Illumination готовит пятую часть «Шрэка», спин-офф об Осле, «Зверопой 3» и другие проекты Руководитель компании поделился новостями о целом ряде будущих анимационных фильмов.
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5 апреля 2023 11:21
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