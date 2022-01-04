ПроизводствоEvangelische Omroep (EO), Johan Nijenhuis & Co
Другие названия
De piraten van hiernaast: De ninja's van de overkant, Il mio vicino è un pirata 2 - Ninjas all'attacco!, Kalózok a szomszédból 2 - Nindzsák az utcából, Kalózok a szomszédból 2 Nindzsák az utcából, Ninjas Down the Street, Ninjas von nebenan, Os Ninjas da Rua de Baixo, Pirates: À la recherche de l'or perdu, Piráti odvedle 2: Nindžové odnaproti
Рейтинг фильма
5.8
Оцените10 голосов
5.6IMDb
Обновлено 6 апреля 2023
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Ниндзя против пиратов - смотреть в онлайн-кинотеатре