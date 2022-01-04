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Постер фильма Ниндзя против пиратов
5.8
Киноафиша Фильмы Ниндзя против пиратов
5.8

Ниндзя против пиратов

, 2022
De piraten van hiernaast: De ninja's van de overkant
Нидерланды / боевик, приключения, семейный / 18+
Постер фильма Ниндзя против пиратов
5.8

О фильме

Сын пиратов Билли влюбляется в свою новую соседку Юку, дочку ниндзя. Но есть одна проблема — пираты и ниндзя с давних времён не переносят друг друга.

В ролях

Матти Стукер
Матти Стукер
Michiel Brugman
Самуэль Бо Ройрекас
Billy Donderbus
Селеста Хольшеймер
Селеста Хольшеймер
Elizabeth Daandels
Киана Пасис
Yuka Katana
Эгберт Ян Вебер
Эгберт Ян Вебер
Hector Donderbus
Сара Янне
Сара Янне
Betsie Donderbus
Peter van Heeringen
Opa Donderbus
Тиго Гернандт
Тиго Гернандт
Knokige Krelis
Jung Sun den Hollander
Mia Katana
Нинке Бекхойзен
Нинке Бекхойзен
Yvonne Brugman
Режиссер Пим ван Хеве
Сценарист Йохан Нийенхейс, Reggie Naus, Sander de Regt
Композитор Маттейс Кибом
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 января 2022
Премьера в мире 4 января 2022

Где посмотреть фильм

START
Сборы в мире $1 181 634
Производство Evangelische Omroep (EO), Johan Nijenhuis & Co
Другие названия
De piraten van hiernaast: De ninja's van de overkant, Il mio vicino è un pirata 2 - Ninjas all'attacco!, Kalózok a szomszédból 2 - Nindzsák az utcából, Kalózok a szomszédból 2 Nindzsák az utcából, Ninjas Down the Street, Ninjas von nebenan, Os Ninjas da Rua de Baixo, Pirates: À la recherche de l'or perdu, Piráti odvedle 2: Nindžové odnaproti

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 6 апреля 2023

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Ниндзя против пиратов - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ниндзя против пиратов

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