Аутло, 2019

Старшеклассник Никита, осознавший свою гомосексуальность, влюбляется в самого популярного мальчика в классе по прозвищу Альфач. В этого же мальчика влюблена немного бесноватая девушка Аутло. За этим любовным треугольником внимательно наблюдает школьный учитель, который то и дело вспоминает свою юность, которая пришлась на 80-е годы.

Режиссером первой российской ЛГБТ-драмы «Аутло» стала Ксения Ратушная. Это ее вторая работа в кино, дебютным фильмом стала короткометражка «Магнетизм» 2016 года. Главную мужскую роль в фильме сыграл Виктор Тарасенко, до этого снявшийся в российском сериале «Как выйти замуж. Инструкция». Для исполнительницы Елизаветы Кашинцевой «Аутло» стал дебютной работой. Одну из второстепенных ролей также сыграл Глеб Калюжный («14+»).

Подросток-гей Никита (Виктор Тарасенко) испытывает теплые чувства к самому популярному мальчику в своем классе, которого все называют Альфачом (Глеб Калюжный), однако он оказывается не одинок в своей симпатии. За сердце Альфача также борется загадочная девушка по имени Аутло (Елизавета Кашинцева). За терзаниями старшеклассников внимательно следит их учитель Игорь Владиславович, который очень хорошо понимает, что творится в душе Никиты. Ведь когда-то в 80-х он тоже был влюблен. Игорь Владиславович до сих пор не может забыть закрытый клуб, где выступал трансвестит по имени Нина, за которым ухаживало сразу несколько клиентов.