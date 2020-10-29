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Аутло Аутло
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Аутло, 2019

2019 / Россия
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В центре истории любовный треугольник, сотоящий из подростка-гея, школьного красавчика и чудаковатой бунтарки.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассник Никита, осознавший свою гомосексуальность, влюбляется в самого популярного мальчика в классе по прозвищу Альфач. В этого же мальчика влюблена немного бесноватая девушка Аутло. За этим любовным треугольником внимательно наблюдает школьный учитель, который то и дело вспоминает свою юность, которая пришлась на 80-е годы.

Режиссером первой российской ЛГБТ-драмы «Аутло» стала Ксения Ратушная. Это ее вторая работа в кино, дебютным фильмом стала короткометражка «Магнетизм» 2016 года. Главную мужскую роль в фильме сыграл Виктор Тарасенко, до этого снявшийся в российском сериале «Как выйти замуж. Инструкция». Для исполнительницы Елизаветы Кашинцевой «Аутло» стал дебютной работой. Одну из второстепенных ролей также сыграл Глеб Калюжный («14+»).

Подросток-гей Никита (Виктор Тарасенко) испытывает теплые чувства к самому популярному мальчику в своем классе, которого все называют Альфачом (Глеб Калюжный), однако он оказывается не одинок в своей симпатии. За сердце Альфача также борется загадочная девушка по имени Аутло (Елизавета Кашинцева). За терзаниями старшеклассников внимательно следит их учитель Игорь Владиславович, который очень хорошо понимает, что творится в душе Никиты. Ведь когда-то в 80-х он тоже был влюблен. Игорь Владиславович до сих пор не может забыть закрытый клуб, где выступал трансвестит по имени Нина, за которым ухаживало сразу несколько клиентов.

 

Мировая премьера «Аутло» прошла на кинофестивале в Таллине, а российская состоялась на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

«Аутло» был удостоен трех наград на фестивале в Ханты-Мансийске: за лучший дебют, лучшую операторскую работу и лучшую музыку.

Фильм содержит большое количество откровенных и эротических сцен.

Российский слоган картины: «Бунтари не попадают в рай».

Российским дистрибьютором фильма стала компания HHG, известная своими работами с лентами «Девочка» и «Собаки не носят штанов».

 

Старшеклассник-гей и загадочная бунтарка пытаются добиться взаимности одного и того же парня. Генерал и танцовщица-трансгендер в 1980-х ставят на кон карьеру и жизнь, чтобы быть вместе.

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1 голос
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера в мире 29 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик HHG
Режиссер
Ксения Ратушная
Ксения Ратушная
В ролях
Виктор Тарасенко
Виктор Тарасенко
Елизавета Кашинцева
Елизавета Кашинцева
Евгений Шварцман
Евгений Шварцман
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аутло 2 постера
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Аутло смотреть онлайн

Аутло
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Наша рецензия
Синефилы и завсегдатаи кинотеатров прочитали, наверное, немало материалов, выпущенных вокруг скандала на почве цензуры «Аутло». Другие просто наблюдают за происходящим еще с премьеры на фестивале «Дух огня» и хотят, наконец, увидеть лауреата в категории «Лучший дебют». Мы решили уделить скандалу совсем немного слов, все остальное будет исключительно о фильме. В какой-то из российских школ старшеклассник-гей влюбляется в бунтаря по кличке Альфач и начинает…
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
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