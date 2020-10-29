Аутло, 2019

Старшеклассник Никита, осознавший свою гомосексуальность, влюбляется в самого популярного мальчика в классе по прозвищу Альфач. В этого же мальчика влюблена немного бесноватая девушка Аутло. За этим любовным треугольником внимательно наблюдает школьный учитель, который то и дело вспоминает свою юность, которая пришлась на 80-е годы.
Режиссером первой российской ЛГБТ-драмы «Аутло» стала Ксения Ратушная. Это ее вторая работа в кино, дебютным фильмом стала короткометражка «Магнетизм» 2016 года. Главную мужскую роль в фильме сыграл Виктор Тарасенко, до этого снявшийся в российском сериале «Как выйти замуж. Инструкция». Для исполнительницы Елизаветы Кашинцевой «Аутло» стал дебютной работой. Одну из второстепенных ролей также сыграл Глеб Калюжный («14+»).
Подросток-гей Никита (Виктор Тарасенко) испытывает теплые чувства к самому популярному мальчику в своем классе, которого все называют Альфачом (Глеб Калюжный), однако он оказывается не одинок в своей симпатии. За сердце Альфача также борется загадочная девушка по имени Аутло (Елизавета Кашинцева). За терзаниями старшеклассников внимательно следит их учитель Игорь Владиславович, который очень хорошо понимает, что творится в душе Никиты. Ведь когда-то в 80-х он тоже был влюблен. Игорь Владиславович до сих пор не может забыть закрытый клуб, где выступал трансвестит по имени Нина, за которым ухаживало сразу несколько клиентов.
Мировая премьера «Аутло» прошла на кинофестивале в Таллине, а российская состоялась на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.
«Аутло» был удостоен трех наград на фестивале в Ханты-Мансийске: за лучший дебют, лучшую операторскую работу и лучшую музыку.
Фильм содержит большое количество откровенных и эротических сцен.
Российский слоган картины: «Бунтари не попадают в рай».
Российским дистрибьютором фильма стала компания HHG, известная своими работами с лентами «Девочка» и «Собаки не носят штанов».
Старшеклассник-гей и загадочная бунтарка пытаются добиться взаимности одного и того же парня. Генерал и танцовщица-трансгендер в 1980-х ставят на кон карьеру и жизнь, чтобы быть вместе.