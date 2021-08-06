Боец без правил, 2021

«Боец без правил» — спортивная драма, основанная на реальных событиях. Авторы обращаются к биографии звезды смешанных единоборств Ника Ньюэлла — однорукого претендента на чемпионский титул. В кинокартине Аарона Леонга рассказывается о том, как складывался путь человека, сумевшего реализовать мечту всей жизни.

Ник появился на свет с культей вместо левой руки, что связано с внутриутробным пороком. Мальчик был обречен на инвалидность с самого рождения, но не пал духом. В подростковом возрасте он стал тренироваться и сумел развить на деформированной конечности мускулатуру. Его мир перевернулся в результате попадания в школьную команду по борьбе. Преодолев страх, талантливый ученик начал ежедневно заниматься с тренером и достиг тех вершин, о которых его сверстникам без физических отклонений оставалось лишь мечтать. Итог — три сотни побед в старших классах и колледже.

Осознав, что спорт — его призвание, Ник продолжил искать себя в профессии. Знакомство с начинающим рестлером Куртом Хоукинсом привело к увлечению парня боями без правил. Никто не верил, что у инвалида есть хотя бы малейший шанс пробиться в высшую лигу MMA. Однако Ньюэллу не впервой совершать невозможное.

Первые матчи складывались для него непросто: соперники не хотели сражаться с одноруким противником, не считая его ровней. Лишь после пяти побед кряду о необычном бойце заговорили всерьез. Впереди Ника ждет долгий путь к чемпионскому поединку, который будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Сумеет ли он совершить очередную сенсацию?