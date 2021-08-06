Боец без правил, 2021

«Боец без правил» — спортивная драма, основанная на реальных событиях. Авторы обращаются к биографии звезды смешанных единоборств Ника Ньюэлла — однорукого претендента на чемпионский титул. В кинокартине Аарона Леонга рассказывается о том, как складывался путь человека, сумевшего реализовать мечту всей жизни.
Ник появился на свет с культей вместо левой руки, что связано с внутриутробным пороком. Мальчик был обречен на инвалидность с самого рождения, но не пал духом. В подростковом возрасте он стал тренироваться и сумел развить на деформированной конечности мускулатуру. Его мир перевернулся в результате попадания в школьную команду по борьбе. Преодолев страх, талантливый ученик начал ежедневно заниматься с тренером и достиг тех вершин, о которых его сверстникам без физических отклонений оставалось лишь мечтать. Итог — три сотни побед в старших классах и колледже.
Осознав, что спорт — его призвание, Ник продолжил искать себя в профессии. Знакомство с начинающим рестлером Куртом Хоукинсом привело к увлечению парня боями без правил. Никто не верил, что у инвалида есть хотя бы малейший шанс пробиться в высшую лигу MMA. Однако Ньюэллу не впервой совершать невозможное.
Первые матчи складывались для него непросто: соперники не хотели сражаться с одноруким противником, не считая его ровней. Лишь после пяти побед кряду о необычном бойце заговорили всерьез. Впереди Ника ждет долгий путь к чемпионскому поединку, который будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Сумеет ли он совершить очередную сенсацию?
Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 2013 году. На седьмом турнире World Series of Fighting Ник Ньюэлл сошелся с канадским бойцом Сабахом Фадаем, одолев противника в первом же раунде. После триумфа непобедимый однорукий спортсмен бросил вызов действующему чемпиону WSOF в легком весе Джастину Гатье. Титульный бой состоялся в 2014 году и завершился для Ньюэлла сокрушительным поражением в результате нокаута. Несмотря на профессиональную неудачу, кумир миллионов вернулся в октагон и продолжил выступать на высшем уровне. Сейчас он работает по контракту в федерации Bellator MMA — второй по статусу после UFC.
Для режиссера Аарона Леонга это лишь второй полнометражный фильм в карьере. В 2016 году он поставил молодежную комедию «Беременный», не сыскавшую славы ни у зрителей, ни у критиков.
Роль Ника Ньюэлла исполнил популярный американский актер Коди Кристиан. Широкой аудитории он известен в первую очередь по сериалам «Волчонок», «Милые обманщицы» и «Настоящая кровь». Среди полнометражных работ в его послужном списке числятся фантастическая антиутопия «Суррогаты», криминальная драма 2010 года «Ирландец» и пародийная комедия «Очень голодные игры» (2013).
При подготовке к роли Кристиан в течение нескольких месяцев шесть дней в неделю занимался с профессиональными тренерами UFC. По словам актера, ему приходилось не только истязать себя физическими нагрузками, но и сидеть на строгой диете, в результате чего он достиг своей лучшей формы в жизни.
Жену бойца Стейси Ньюэлл сыграла актриса Элизабет Рем. Она старше своего экранного партнера на 22 года.
Ник Ньюэлл — боец ММА, у которого нет руки. Он получает редкий шанс побороться за чемпионство в легком весе. Победа важна не только лично для Ника, но и для всех людей с физическими особенностями и травмами.