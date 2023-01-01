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Дайте мне победить, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Девушка делает красивый торт с необычной символикой — она учится на кондитера. А еще она — мировая чемпионка, обладательница около сотни медалей в шорт-треке Специальной олимпиады. Девушку зовут Ирина Никитина, в раннем возрасте она стала сиротой и уже много лет не видела родную сестру Наталью Никитину, переехавшую жить в США. В 2023 году в России должна была пройти следующая Специальная олимпиада, но ее отменили. Ирина особо глубоко переживает расставание с ее сестрой, потому что главный страх в ее жизни — остаться одной. Любые международные соревнования — редкая возможность для девушки вживую увидеться с единственным родственником.

Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Мария Финкельштейн
Все актеры и съемочная группа
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