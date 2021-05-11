Лови волну. Стихия с характером, 2021

Талантливый кайтер из Техаса отправляется на международный турнир, попутно решая проблемы в личной жизни. Кевин Дж. Куинн и Клаудия Ли в спортивной мелодраме Эндрю Стивенса «Лови волну. Стихия с характером». Окунитесь в мир экстремального спорта вместе с восходящими звездами Голливуда!

Билли Джонсон — тихий подросток из приморского городка. С детства он одержим серфингом, от года к году совершенствуя мастерство. Изначально друзья и родственники не верили, что катание на доске перерастет в нечто большее. Но скептицизм окружающих не помешал Билли превратить хобби в профессию. Под руководством опытного тренера (Майкл Джей Уайт) парень стал одним из наиболее перспективных спортсменов штата. Победив всех местных противников, талант привлекает крупную американскую организацию, готовящуюся к проведению первого чемпионата мира по кайтсерфингу. Дав согласие, техасец мчится навстречу мечте.

Перед отъездом серфера бросает девушка, не разделяющая его страсти к экстриму. Но уже на выезде из города Билли встречает очаровательную Скай, в жизни которой наступила черная полоса. Объединившись, ребята оставляют прошлое, завязывая романтические отношения. На месте событий претендент сталкивается с именитым конкурентом и роковой красоткой, действующей в его интересах. К мероприятию приковано внимание нескольких тысяч фанатов, а участники окружены голодными до сенсаций журналистами. Билли предстоит сразиться не только за престижную награду, но и за свою любовь. Справится ли он с поставленными задачами?