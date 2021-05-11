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Лови волну. Стихия с характером
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Лови волну. Стихия с характером, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Романтический экшн о любви к экстриму
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Талантливый кайтер из Техаса отправляется на международный турнир, попутно решая проблемы в личной жизни. Кевин Дж. Куинн и Клаудия Ли в спортивной мелодраме Эндрю Стивенса «Лови волну. Стихия с характером». Окунитесь в мир экстремального спорта вместе с восходящими звездами Голливуда!

Билли Джонсон — тихий подросток из приморского городка. С детства он одержим серфингом, от года к году совершенствуя мастерство. Изначально друзья и родственники не верили, что катание на доске перерастет в нечто большее. Но скептицизм окружающих не помешал Билли превратить хобби в профессию. Под руководством опытного тренера (Майкл Джей Уайт) парень стал одним из наиболее перспективных спортсменов штата. Победив всех местных противников, талант привлекает крупную американскую организацию, готовящуюся к проведению первого чемпионата мира по кайтсерфингу. Дав согласие, техасец мчится навстречу мечте.

Перед отъездом серфера бросает девушка, не разделяющая его страсти к экстриму. Но уже на выезде из города Билли встречает очаровательную Скай, в жизни которой наступила черная полоса. Объединившись, ребята оставляют прошлое, завязывая романтические отношения. На месте событий претендент сталкивается с именитым конкурентом и роковой красоткой, действующей в его интересах. К мероприятию приковано внимание нескольких тысяч фанатов, а участники окружены голодными до сенсаций журналистами. Билли предстоит сразиться не только за престижную награду, но и за свою любовь. Справится ли он с поставленными задачами?

Русскоязычный перевод названия — отсылка к популярному мультфильму «Лови волну!» на тему серфинга. Однако сюжетно они между собой никак не связаны.

Режиссером является Эндрю Стивенс, специализирующийся преимущественно на сериалах и малобюджетных фильмах, минующих широкий прокат. За его плечами эпизоды «Крутого Уокера» и «Шелковых сетей», эротические триллеры «Недозволенные сны», «Ночное наблюдение 3» и «Глумление», а также фильм-катастрофа «Огонь из преисподней».

«Лови волну. Стихия с характером» — первый режиссерский проект Эндрю Стивенса за 10 лет.

Эндрю Стивенс не только снял кинокартину, но и выступил в качестве продюсера. В послужной список кинематографиста входят «Святые из Бундока» и «Девять ярдов». Кроме того, Стивенс исполнил небольшую роль Тони Смита. Как актер он появлялся на экране свыше 90 раз, в том числе в сериалах «Коломбо» и «Она написала убийство».

Майкл Джей Уайт сыграл второстепенную роль тренера. Прежде его можно было увидеть во многих картинах спортивного жанра, включая франшизы «Неоспоримый» и «Никогда не сдавайся». Но наибольшую известность ему принесли фильмы по комиксам «Спаун» и «Темный рыцарь».

Несмотря на молодой возраст, исполнитель главной роли Кевин Дж. Куинн успел сняться сразу в нескольких полнометражных хитах. Так, зрители могли видеть актера в релизах Netflix «Летний лагерь» и «Хэллоуин Хьюби». Его экранная партнерша Клаудия Ли играла в хоррорах «Разрушитель вечеринки» и «Девушка на фотографиях», подростковой комедии «Окраина», а также в сиквеле кинокомикса «Пипец».

Техасский спортсмен Билли отправляется на чемпионат мира по кайтсёрфингу. По пути встречает и влюбляется в Скай, которая пытается убежать от своего прошлого.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 11 мая 2021
Премьера в мире 11 мая 2021
Возраст 16+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Эндрю Стивенс
Эндрю Стивенс
В ролях
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Кевин Дж. Куинн
Кевин Дж. Куинн
Клаудия Ли
Клаудия Ли
Все актеры и съемочная группа
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