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Золушка Золушка
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Cinderella

Золушка, 2021

2021 / США / Великобритания
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Студия Sony переосмысляет классическую сказку о Золушке на современный манер. Режиссер Кей Кэннон решила рассказать историю по-новому, сделав ее музыкальной романтической комедией.

Сюжет основан на известной сказке. Золушка, потеряв обоих родителей, вынуждена жить со своей мачехой и ее детьми и выполнять всю работу по дому. Мачеха завидует очарованию и красоте падчерицы, из-за чего относится к ней достаточно жестоко. А две сводные сестры постоянно издеваются над нелюбимой сестренкой. Несмотря на такую удручающую обстановку в доме, юная героиня имеет доброе сердце и дружит с мышами и птицами, которые живут в их замке.

Тем временем в королевском дворце король разочарован тем, что его сын все еще не женат. Он принимает решение устроить бал, чтобы найти подходящую жену для скучающего и придирчивого принца. Семья Золушки также получает приглашение на праздник. Мачеха согласна отпустить девушку на вечер при условии, что она закончит все свои дела и найдет подходящее платье. Сводные сестры во главе со своей матерью всячески препятствуют тому, чтобы Золушка пошла на бал. Они готовы на все, чтобы оставить девушку дома и разрывают ее платье в клочья. Убитая горем, девушка в слезах выбегает в сад, где перед ней появляется ее Фея-крестная. Настаивая на том, чтобы та пошла на бал, Фея-крестная волшебным образом превращает тыкву в карету, мышей – в лошадей и кучера, собаку – в лакея, а испорченное платье – в бальный наряд. Крестная предупреждает, что заклинание разрушится ровно в полночь. 

Принц отвергает каждую девушку на балу, пока не видит Золушку. Во время танца они влюбляются друг в друга и вместе отправляются на прогулку в сады замка. Вскоре девушка слышит, как часы начинают бить полночь, и скорее убегает, в спешке теряя одну туфельку. Дворцовые стражи бросаются в погоню, но героиня исчезает до того, как заклинание разрушается с последним ударом часов. Единственное, что осталось от таинственной девушки на балу, – это стеклянная туфелька.

«Золушка» – музыкальная комедия от студии Sony, основанная на популярной сказке Шарля Перро. Новости о проекте впервые появились в апреле 2019 года, когда The Hollywood Reporter подтвердил, что Золушку сыграет Камила Кабелло. В отчете указывалось, что она исполнит главную роль и будет вовлечена в музыкальные номера фильма.

Режиссером выступила Кэй Кэннон. Она известна своими актерскими ролями в фильмах «Идеальный голос 2», «В активном поиске» и других. Это второй режиссерский проект актрисы. В 2018 году вышел ее фильм «Секса не будет!!!». Английский актер, телеведущий и комик Джеймс Корден стал продюсером и соавтором сценария. Именно ему пришла идея сделать перезапуск «Золушки».

Основные съемки проходили в Великобритании в феврале 2020 года. В марте съемочный процесс был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Производство было возобновлено в августе и завершено в сентябре 2020 года.

Для певицы Камилы Кабелло роль Золушки стала первой работой в полнометражном фильме. В апреле 2019 года было объявлено, что Камила также работает над музыкой к картине.

В начале октября стало известно, что Идина Мензел возьмет на себя роль Эвелин, злой мачехи. Мензел – обладательница «Тони» и «Грэмми», известная своими работами на бродвейской сцене. Она также озвучила Эльзу в анимационном фильме «Холодное сердце» и исполнила песню «Отпусти и забудь». В октябре 2019 года Идина Мензел подтвердила, что у нее и Камилы есть оригинальные песни в фильме «Золушка».

Роль принца сыграл британский актер Николас Голицын. Ранее он появлялся в сериале «Камеры моего сердца».

Джеймс Корден и Джон Малэйни сыграли двух лакеев-мышей. Оба актера ранее уже озвучивали анимационные фильмы Sony: Корден работал над голосом персонажа в проекте «Эмоджи фильм», а Малэйни – в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные».

Роль Феи-крестной досталась Билли Портеру, который является первым чернокожим открытым геем, получившим премию «Эмми» за лучшую мужскую роль за работу в сериале «Поза». Актер признался, что собирается изобразить своего персонажа без определенной гендерной принадлежности. По мнению Портера, зрители готовы увидеть новое прочтение Феи-крестной, так как магия не имеет гендера.

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Кэй Кэннон
Кэй Кэннон
В ролях
Камила Кабейо
Билли Портер
Идина Мензел
Идина Мензел
Николас Голицын
Николас Голицын
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золушка 4 постера
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саундтрек фильма Золушка
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2 марта 2022 13:58
«Оскар» 2022: «Золушка» с Камилой Кабейо лидирует в народном голосовании за звание лучшего фильма Ранее фаворитом считался «Человек-паук: Нет пути домой».
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21 февраля 2022 17:06
Критики считают, что фильм «Золушка» с Камилой Кабейо и Билли Портером оказался неудачным Его называют поверхностным и обвиняют в отсутствии феминистской повестки. 
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2 сентября 2021 12:21
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