Золушка, 2021

Студия Sony переосмысляет классическую сказку о Золушке на современный манер. Режиссер Кей Кэннон решила рассказать историю по-новому, сделав ее музыкальной романтической комедией.

Сюжет основан на известной сказке. Золушка, потеряв обоих родителей, вынуждена жить со своей мачехой и ее детьми и выполнять всю работу по дому. Мачеха завидует очарованию и красоте падчерицы, из-за чего относится к ней достаточно жестоко. А две сводные сестры постоянно издеваются над нелюбимой сестренкой. Несмотря на такую удручающую обстановку в доме, юная героиня имеет доброе сердце и дружит с мышами и птицами, которые живут в их замке.

Тем временем в королевском дворце король разочарован тем, что его сын все еще не женат. Он принимает решение устроить бал, чтобы найти подходящую жену для скучающего и придирчивого принца. Семья Золушки также получает приглашение на праздник. Мачеха согласна отпустить девушку на вечер при условии, что она закончит все свои дела и найдет подходящее платье. Сводные сестры во главе со своей матерью всячески препятствуют тому, чтобы Золушка пошла на бал. Они готовы на все, чтобы оставить девушку дома и разрывают ее платье в клочья. Убитая горем, девушка в слезах выбегает в сад, где перед ней появляется ее Фея-крестная. Настаивая на том, чтобы та пошла на бал, Фея-крестная волшебным образом превращает тыкву в карету, мышей – в лошадей и кучера, собаку – в лакея, а испорченное платье – в бальный наряд. Крестная предупреждает, что заклинание разрушится ровно в полночь.

Принц отвергает каждую девушку на балу, пока не видит Золушку. Во время танца они влюбляются друг в друга и вместе отправляются на прогулку в сады замка. Вскоре девушка слышит, как часы начинают бить полночь, и скорее убегает, в спешке теряя одну туфельку. Дворцовые стражи бросаются в погоню, но героиня исчезает до того, как заклинание разрушается с последним ударом часов. Единственное, что осталось от таинственной девушки на балу, – это стеклянная туфелька.