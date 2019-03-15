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Ограбление президента Ограбление президента
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Finding Steve McQueen

Ограбление президента, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Гарри Фарбер, давний поклонник Стива МакКуина, ввязывается в аферу со своим братом и их приятелями. В 1972 году они приезжают в Калифорнию, чтобы совершить скандальное ограбление, унеся из нелегального фонда президента США тридцать миллионов. Именно в Калифорнии, куда Гарри приехал с алчными намерениями, он знакомится с Молли, которая кардинально меняет его жизнь. Спустя восемь лет главный герой, уставший скрывать тайну, рассказывает о содеянном девушке в надежде, что она сможет принять правду о его жизни.

  • Дословный перевод названия фильма – «В поисках Стива МакКуина».
  • Фильм базируется на реальных событиях – истории банды из Огайо, которые пытались шантажировать президента информацией о тайном фонде и выкрасть 30 млн незаконных пожертвований.
  • Среди бейсбольных карточек, которые рассматривает Томми в сцене на крыльце, находится экземпляр 1988 года, а действие киноленты происходит на 16 лет раньше.
  • На газете указана дата 17 июня 1972, среда, но на самом деле в тот день была суббота. 
  • В фильме несколько раз можно заметить автомобили, вышедшие гораздо позже 1972 года – например, AMC Pacer в кузове универсал и Volkswagen Vanagon.

Голливудская внешность, неординарный ум, страсть к скорости и красивым женщинам... В этом весь он. Однако, он – не тот, за кого себя выдает. В 1972 году на поиски человека, называющего себя Стивом Маккуином, в Калифорнии были брошены силы десятков агентов ФБР. Вор не только присвоил себе имя знаменитого актера, но вдобавок дерзнул ограбить самого президента США, примкнув к банде таких же безрассудных смельчаков. На кону стояли 30 миллионов долларов из незаконных фондов. Разве это вообще преступление?

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 сентября 2019
Премьера в мире 15 марта 2019
Возраст 16+
Режиссер
Марк Стивен Джонсон
В ролях
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Лили Рэйб
Лили Рэйб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ограбление президента 3 постера
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Ограбление президента
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:45
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