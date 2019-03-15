Ограбление президента, 2019

Голливудская внешность, неординарный ум, страсть к скорости и красивым женщинам... В этом весь он. Однако, он – не тот, за кого себя выдает. В 1972 году на поиски человека, называющего себя Стивом Маккуином, в Калифорнии были брошены силы десятков агентов ФБР. Вор не только присвоил себе имя знаменитого актера, но вдобавок дерзнул ограбить самого президента США, примкнув к банде таких же безрассудных смельчаков. На кону стояли 30 миллионов долларов из незаконных фондов. Разве это вообще преступление?