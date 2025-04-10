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Киноафиша Фильмы Большая двадцатка

Большая двадцатка

G20
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О фильме

Когда саммит "Большая двадцатка" оказывается в осаде, президент США Даниэль Саттон становится целью номер один. Уклонившись от захвата злоумышленниками, она должна перехитрить врага, чтобы защитить свою семью, свою страну и уберечь мировых лидеров.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 10 апреля 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Производство Amazon MGM Studios, Big Indie Pictures, JuVee Productions
Другие названия
G20, Ｇ20 ～大統領を救出せよ～, G20危機, Большая двадцатка
Режиссер
Патрисия Ригген
В ролях
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Рамон Родригес
Рамон Родригес
Марсаи Мартин
Марсаи Мартин
Энтони Старр
Энтони Старр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
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Наша рецензия

В Кейптауне проходит съезд Большой двадцатки. На нем президент США Даниэль Саттон (Виола Дэвис) намерена убедить лидеров других стран одобрить введение цифровой валюты в африканских государствах. Но вместо кучки белых ворчливых политиканов вроде чванливого британского премьер-министра Эверетта (Дуглас Ходж) ей приходится противостоять дружной команде криптотеррористов, которая захватывает съезд. Смутьянов, набранных из числа бывших военных, возглавляет безжалостный капрал Ратледж (Энтони…
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Weteran Mc 24 июня 2025, 03:54
"Большая двадцатка" - голливудский американский боевик 2025 года, вышедший сразу в интернете.

Сюжет повествует о саммите "Большая… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:33
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
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Новости о фильме
Виола Дэвис сыграет президента США в триллере «Большая двадцатка»
Виола Дэвис сыграет президента США в триллере «Большая двадцатка» По сюжету, героине Дэвис простоит бороться с группой террористов, чтобы защитить свою семью.
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9 ноября 2022 10:46
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