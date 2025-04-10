Когда саммит "Большая двадцатка" оказывается в осаде, президент США Даниэль Саттон становится целью номер один. Уклонившись от захвата злоумышленниками, она должна перехитрить врага, чтобы защитить свою семью, свою страну и уберечь мировых лидеров.
СтранаСША
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска2025
Премьера онлайн10 апреля 2025
Премьера в мире10 апреля 2025
ПроизводствоAmazon MGM Studios, Big Indie Pictures, JuVee Productions
В Кейптауне проходит съезд Большой двадцатки. На нем президент США Даниэль Саттон (Виола Дэвис) намерена убедить лидеров других стран одобрить введение цифровой валюты в африканских государствах. Но вместо кучки белых ворчливых политиканов вроде чванливого британского премьер-министра Эверетта (Дуглас Ходж) ей приходится противостоять дружной команде криптотеррористов, которая захватывает съезд. Смутьянов, набранных из числа бывших военных, возглавляет безжалостный капрал Ратледж (Энтони…
Сюжет повествует о саммите "Большая… Читать дальше…