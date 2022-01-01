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Shirley

Ширли,

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О фильме

Байопик о Ширли Чисхолм, первой чернокожей конгрессвумен Америки.

Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джон Ридли
В ролях
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
У. Эрл Браун
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Все актеры и съемочная группа
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