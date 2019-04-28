Телохранитель бабушки, 2019

Китайская бабушка на свое счастье встретила на улицах Нью-Йорка гадалку, которая предсказала ей много удачи в самом ближайшем будущем. Обрадовавшись, бабушка отправилась играть в казино, а потом оказалась в эпицентре самых настоящих бандитских разборок.
Режиссер криминальной комедии «Телохранитель бабушки» Сеси Сили — американка китайского происхождения, номинант на телевизионную премию «Эмми». Сили знакома многим по сериалу «Трудности ассимиляции», где сняла несколько эпизодов. Главную роль в фильме «Телохранитель бабушки» исполнила китайская актриса Цай Чинь («Мемуары гейши», «Казино «Рояль»). В картине также снялся Майкл Тоу, которого можно было увидеть в нетфликсовской «Сорвиголове» и недавнем сериале Apple TV+ «Защищая Джейкоба».
Престарелая 80-летняя китаянка (Цай Чинь) уже много лет не покидает стен Чайнатауна в Нью-Йорке. Однако все меняется, когда загадочная гадалка предсказывает ей крайне благоприятный день. Воодушевившись словами незнакомой женщины, бабушка снимает все деньги со своего банковского счета и отправляется в ближайшее казино в надежде удвоить эту сумму. Появление старой женщины с целой пачкой денег привлекло внимание местных гангстеров — они почувствовали запах легкой наживы. Ситуация ухудшилась, когда бабушка решила обратиться за помощью к телохранителю.
Премьера фильма «Телохранитель бабушки» прошла на фестивале Tribeca в апреле 2019 года.
Картина была очень тепло встречена западными кинокритиками. В данный момент ее рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 95%.
Для сценариста Анджелы Чен этот проект стал первым в мире большого кино.
Режиссер фильма Сеси Сили была номинирована на премию «Арчи» на Филадельфийском фестивале в 2019 году.
Персонажи используют в разговорах кантонский и мандаринский диалекты.
Хронометраж «Телохранителя бабушки» составил всего 87 минут.
Где-то в Нью-Йорке гадалка предсказала бабушке большую удачу. Никогда не поздно начать жить в свое удовольствие. Бабушка сняла все деньги со счета и отправилась в казино. Сорвать огромный куш в казино? Да легко! Нанять телохранителя? Не проблема! Черпая вдохновение из остросюжетных телесериалов, бабушка оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок. Теперь несладко будет всем!