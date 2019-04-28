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Телохранитель бабушки Телохранитель бабушки
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Lucky Grandma

Телохранитель бабушки, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Пожилая женщина решает на закате своей жизни оторваться как следует!
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Китайская бабушка на свое счастье встретила на улицах Нью-Йорка гадалку, которая предсказала ей много удачи в самом ближайшем будущем. Обрадовавшись, бабушка отправилась играть в казино, а потом оказалась в эпицентре самых настоящих бандитских разборок.

Режиссер криминальной комедии «Телохранитель бабушки» Сеси Сили — американка китайского происхождения, номинант на телевизионную премию «Эмми». Сили знакома многим по сериалу «Трудности ассимиляции», где сняла несколько эпизодов. Главную роль в фильме «Телохранитель бабушки» исполнила китайская актриса Цай Чинь («Мемуары гейши», «Казино «Рояль»). В картине также снялся Майкл Тоу, которого можно было увидеть в нетфликсовской «Сорвиголове» и недавнем сериале Apple TV+ «Защищая Джейкоба».

Престарелая 80-летняя китаянка (Цай Чинь) уже много лет не покидает стен Чайнатауна в Нью-Йорке. Однако все меняется, когда загадочная гадалка предсказывает ей крайне благоприятный день. Воодушевившись словами незнакомой женщины, бабушка снимает все деньги со своего банковского счета и отправляется в ближайшее казино в надежде удвоить эту сумму. Появление старой женщины с целой пачкой денег привлекло внимание местных гангстеров — они почувствовали запах легкой наживы. Ситуация ухудшилась, когда бабушка решила обратиться за помощью к телохранителю.

 

Премьера фильма «Телохранитель бабушки» прошла на фестивале Tribeca в апреле 2019 года.

Картина была очень тепло встречена западными кинокритиками. В данный момент ее рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 95%.

Для сценариста Анджелы Чен этот проект стал первым в мире большого кино.

Режиссер фильма Сеси Сили была номинирована на премию «Арчи» на Филадельфийском фестивале в 2019 году.

Персонажи используют в разговорах кантонский и мандаринский диалекты.

Хронометраж «Телохранителя бабушки» составил всего 87 минут.

Где-то в Нью-Йорке гадалка предсказала бабушке большую удачу. Никогда не поздно начать жить в свое удовольствие. Бабушка сняла все деньги со счета и отправилась в казино. Сорвать огромный куш в казино? Да легко! Нанять телохранителя? Не проблема! Черпая вдохновение из остросюжетных телесериалов, бабушка оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок. Теперь несладко будет всем!

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера онлайн 22 мая 2020
Премьера в мире 28 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Сеси Сили
Сеси Сили
В ролях
Цай Чинь
Цай Чинь
Ха Сяоюань
Майкл Тоу
Майкл Тоу
Вуди Фу
Янь Си
Янь Си
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телохранитель бабушки 2 постера
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Телохранитель бабушки смотреть онлайн

Телохранитель бабушки
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В одном из кварталов Нью-Йорка гадалка предсказала бабушке большую удачу. Недолго думая, героиня снимает со счета все свои деньги и отправляется в казино. Удача действительно сопутствует ей, но не так, как она себе представляла. Бабушке приходится нанять себе телохранителя, ведь она оказывается в центре настоящих гангстерских разборок.  Телохранитель бабушки В последние годы американские зрители начали интересоваться незаезженными историями, которые они не могут увидеть в…
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саундтрек фильма Телохранитель бабушки
Кадры из фильма Все кадры
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