Телохранитель бабушки, 2019

Китайская бабушка на свое счастье встретила на улицах Нью-Йорка гадалку, которая предсказала ей много удачи в самом ближайшем будущем. Обрадовавшись, бабушка отправилась играть в казино, а потом оказалась в эпицентре самых настоящих бандитских разборок.

Режиссер криминальной комедии «Телохранитель бабушки» Сеси Сили — американка китайского происхождения, номинант на телевизионную премию «Эмми». Сили знакома многим по сериалу «Трудности ассимиляции», где сняла несколько эпизодов. Главную роль в фильме «Телохранитель бабушки» исполнила китайская актриса Цай Чинь («Мемуары гейши», «Казино «Рояль»). В картине также снялся Майкл Тоу, которого можно было увидеть в нетфликсовской «Сорвиголове» и недавнем сериале Apple TV+ «Защищая Джейкоба».

Престарелая 80-летняя китаянка (Цай Чинь) уже много лет не покидает стен Чайнатауна в Нью-Йорке. Однако все меняется, когда загадочная гадалка предсказывает ей крайне благоприятный день. Воодушевившись словами незнакомой женщины, бабушка снимает все деньги со своего банковского счета и отправляется в ближайшее казино в надежде удвоить эту сумму. Появление старой женщины с целой пачкой денег привлекло внимание местных гангстеров — они почувствовали запах легкой наживы. Ситуация ухудшилась, когда бабушка решила обратиться за помощью к телохранителю.