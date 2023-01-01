Дорогая, я увеличил ребенка, 1992

Два года назад профессор Шалинский случайно уменьшил своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью все обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время прошло, в семье Шалинских пополнение - замечательный малыш!

На этот раз именно он становится случайной жертвой папиных экспериментов. Ученый изобретает аппарат, который увеличивает предметы, а мальчуган попадает под его излучение. Ребенок за считанные секунды превращается в двухметрового великана!