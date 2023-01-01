Дорогая, я увеличил ребенка, 1992

С тех пор как изобретатель Шалински уменьшил собственных детей, прошло два года. Несмотря на пережитые неприятности, он так и не бросил свои эксперименты, и в конце концов это приводит к новым проблемам: двухлетний сын профессора Адам случайно попадает под луч, который увеличивает объекты, и становится размером с Годзиллу. Смогут ли крошечные взрослые остановить неуправляемого малыша?
Два года назад профессор Шалинский случайно уменьшил своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью все обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время прошло, в семье Шалинских пополнение - замечательный малыш!
На этот раз именно он становится случайной жертвой папиных экспериментов. Ученый изобретает аппарат, который увеличивает предметы, а мальчуган попадает под его излучение. Ребенок за считанные секунды превращается в двухметрового великана!