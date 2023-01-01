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Дорогая, я увеличил ребенка Дорогая, я увеличил ребенка
Киноафиша Фильмы Дорогая, я увеличил ребенка
Honey, I Blew Up the Kid

Дорогая, я увеличил ребенка, 1992

1992 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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С тех пор как изобретатель Шалински уменьшил собственных детей, прошло два года. Несмотря на пережитые неприятности, он так и не бросил свои эксперименты, и в конце концов это приводит к новым проблемам: двухлетний сын профессора Адам случайно попадает под луч, который увеличивает объекты, и становится размером с Годзиллу. Смогут ли крошечные взрослые остановить неуправляемого малыша?

  • Большая часть реплик Уэйна была импровизацией Рика Морэниса в ответ на то, что говорят ему Дэниел и Джошуа Шаликары, близнецы, сыгравшие Адама. 
  • Изначально сценарий фильма представлял собой самостоятельную историю о ребенке, который вырос до невероятных размеров после попадания под некий «луч роста». Идея сделать ее сиквелом фильма «Дорогая, я уменьшил детей» появилась на студии позже, после успеха последнего. 
  • В секретном хранилище лаборатории можно заметить такие необычные вещи, как сани Чарльза Кейна из фильма «Гражданин Кейн» и Ковчег Завета из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
  • После выхода фильма киностудию Disney обвинил в плагиате директор Mark Goodson Productions Пол Альтер. Он утверждал, что придумал идею фильма, наблюдая за тем, как его маленькая внучка разрушает сооружения из детских кубиков. Написанный им сценарий не был экранизирован. Суд вынес решение в пользу Альтера, и студия была вынуждена выплатить ему 300 тысяч долларов.

Два года назад профессор Шалинский случайно уменьшил своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью все обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время прошло, в семье Шалинских пополнение - замечательный малыш!

 

На этот раз именно он становится случайной жертвой папиных экспериментов. Ученый изобретает аппарат, который увеличивает предметы, а мальчуган попадает под его излучение. Ребенок за считанные секунды превращается в двухметрового великана!

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 16 июля 1992
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Рэндал Клайзер
В ролях
Марша Стрэссмен
Роберт Оливери
Рик Морэнис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дорогая, я увеличил ребенка 2 постера
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