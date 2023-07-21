Оборотень средней полосы, супергероика и психология: 5 вещей, из которых состоит новый сериал «Разрешите обратиться»

20 июля вышел двадцатый originals Иви — сериал «Разрешите обратиться» . Мы уже забинджвотчили эту фантастическую экшен-комедию и теперь рассказываем, какие оригинальные компоненты лежат в основе истории.

Оборотень в погонах

В центре сюжета — Гоша Котов, тихоня-лейтенант в маленьком городке Среднекамске. Он пошел в полицию, чтобы стать таким же героем, как его отец, погибший при исполнении много лет назад. Но что-то пошло не так — и Гоше удалось стать только посмешищем в глазах коллег, жителей города, девушки мечты и даже собственной матери:

Для этого яйца нужны, Гоша. Ты у меня мальчик добрый, хороший, простой.

Природная скромность, легкое заикание и наивная вера в справедливость делают его белой вороной всюду. Тем временем другие сотрудники полицейского участка гребут деньги, выполняя грязную работу для мэра. Девушка, в которую он давно влюблен, активистка Лена, в одиночку пытается бороться с загрязнением местности. В один из дней Гоша решает, что должен присоединиться к ее войне с заводом «Молот», из-за которого Среднекамск в очередной раз попал в антирейтинг российских городов. Но действия горе-лейтенанта приводят к тому, что ветеринарную клинику и приют Лены поджигают, а он сам оказывается укушен псом на токсичном болоте.

Провинциальная супергероика

Именно после этого укуса у него обостряются обоняние, появляется животная сила (а иногда еще клыки и когти), а раны начинают заживать как на собаке. И если Человек-паук в свободное время борется с мелкими бандитами в Нью-Йорке, а Мстители спасают человечество от внеземных цивилизаций, то новоиспеченный Человек-пес противостоит мэру, который в одиночку создает Среднекамску гиблую атмосферу. Из-за Александра Корчагина в городе процветают коррупция, бедность, бандитизм и экологическое загрязнение.

Вчера у завода был очередной выброс. Я снова нахожу в округе мертвых птиц, у собак снова лезет шерсть. Мы с вами добились того, чтобы отходы не сливали в реку, но Корчагин продолжает нас травить.

Сериал определенно будут ругать за схожесть главного героя с марвеловскими персонажами, однако он куда ближе к «Майору Грому». А проблемы, которые предстоит решать Котову, самобытны и близки российскому зрителю. От ситуации, в которой погряз провинциальный городок, становится до боли знакомо и одновременно грустно.

Интересный факт: съемочный процесс проходил в Торжке, Твери и Туле.

Обаятельный злодей

Если главный герой — эдакий «не очень дружелюбный сосед в Среднекамске», то главный антагонист Александр Корчагин похож на Кингпина и одновременно на русского мэра, который никак не может забыть про бандитское прошлое. Но несмотря на его аморальные деяния, он не производит исключительно негативное впечатление. Во-первых, исполняющий роль Ростислав Бершауэр слишком обаятельный для вселенского зла, во-вторых — у героя есть свои понятные мотивы, и в-третьих — человеческое ему тоже не чуждо.

Думаешь, мне нравится тут лютовать? Народу ноги ломать, там, ментам платить. Просто если не я, то вся эта конструкция рухнет.

Портить город и грести деньги — не единственная его задача. Куда более важной функцией для Корчагина-старшего станет дестабилизация Котова, ведь силу можно применять не только во имя добра. Александр, как никто другой, может доказать Гоше, что его идеалы нежизнеспособны в Среднекамске.

Психология детских травм

В противовес Александру идет его сын Дэн. В начале сюжета он возвращается из Гоа, где явно много рефлексировал и работал над собой с помощью различных практик. Под девизом «время жить по-другому» он пытается внести изменения в привычный уклад «Молота», жизни отца и города в целом. Дэн очень проницательный молодой человек, устами которого открыто озвучиваются популярные проблемы детско-родительских отношений.

Вот сейчас прям почувствовал энергию страха, обиды и боли. Какие у вас отношения с родителями?

Тема подавления родителями сквозит на протяжении всей истории. Иногда она проговаривается мимолетными персонажами, иногда зрителя тычут носом в токсичное поведение матери главного героя. По сути, Дэн и Гоша погрязли в провинции как раз из-за неспособности сепарироваться от властных родственников. У каждого из парней был шанс запросто уехать и самостоятельно построить совсем другую жизнь. На протяжении сериала они будут проходить путь от забитых детей до свободных отдельных личностей.

Свежий каст

Во времена, когда актеры «ловят свою волну» и начинают мигрировать из проекта в проект в одном образе, создатели «Разрешите обратиться» решают обойтись без громких имен. В актерском составе есть такие знаменитости, как упомянутый Бершауэр, прекрасная Елена Валюшкина и вездесущий Ян Цапник. Но они выступают в качестве поддержки, а на передний план полностью выходят молодые и незаезженные артисты. Директор IVI Originals Вадим Соколовский комментирует это так:

Отрадно, что в сериале много молодых талантливых актеров, — уверен, что наступило время новых имен.

Главную роль впервые исполняет Андрей Гальченко, 25-летнему артисту особенно удается передать робость. У Даниила Киселева роль Дэна далеко не первая, но кажется, что ему впервые дали многогранный образ. Он постепенно раскрывает его и в какой-то момент начинает походить на Джеймса Франко в том же «Человеке-пауке» из-за метаний между своими целями и желанием добиться уважения тираничного отца. А в любовный четырехугольник эту компанию превращают еще не примелькавшаяся и экспрессивная Анна Завтур, а также довольно известная танцовщица Александра Киселева.

Все 15 эпизодов сериала «Разрешите обратиться» уже доступны к просмотру на Иви .

LdtCKDd2k Реклама ООО «Иви.ру»