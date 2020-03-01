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Генерал Де Голль Генерал Де Голль
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De Gaulle

Генерал Де Голль, 2020

2020 / Франция
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Историческая драма о подвиге генерала де Голля во время Второй Мировой Войны.
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В байопике Гэбриэла Ле Бомина Шарль де Голль в исполнении актера Ламбера Вильсона пытается привести Францию к свободе от нацистского режима в течение нескольких недель 1940 года, определивших дальнейшую судьбу страны.

Несмотря на оказанное им влияние на мировую историю, фигура Шарля де Голля появляется в художественных фильмах крайне редко. «Армия теней» или «День Шакала» являются, скорее, исключениями. Режиссер фильма Гэбриэл Ле Бомин замечал, что французский кинематограф не так богат на экранные воплощения своих героев, в отличие от британского или американского, и взялся это исправить.

Франция, 1940 год. Фашистская Германия добралась и сюда, и спустя несколько недель после нападения армии Гитлера обессиленные французы готовы сдаться. Пока нынешний премьер-министр Франции Поль Рейно (Оливье Гурме) размышляет над тем, сдаться врагу или продолжать сражаться, генерал де Голль (Ламбер Вильсон) намерен взять будущее родной страны в свои руки. Он отправляется в Великобританию, откуда в скором времени по радио на весь мир прогремит его знаменитая речь, вдохновившая французское Сопротивление. Пока он ведет переговоры с Черчиллем (Тим Хадсон) об оказании поддержки, из почти оккупированной Франции ему пишет жена Ивонна (Изабель Карре). Генерал разрывается между любовью к своей семье и родине, а также своим воинским долгом, который не позволяет де Голлю бросить свою страну на растерзание.

 

 

Когда актер Ламбер Вильсон впервые появился на площадке в гриме и костюме де Голля, вся съемочная команда погрузилась в тишину, так как все были шокированы сходством актера с генералом.

В своих документальных работах режиссер Гэбриел Ле Бомин уже обращался к историческому образу де Голля. Однако снять о нем художественный фильм он решил, посмотрев «Король говорит» Тома Хупера. Ле Бомин стал размышлять о том, какая речь в истории Франции имела такое же историческое значение, как речь Георга VI во время его коронации, и остановился на речи де Голля 18 июня 1940 года. 

Перед написанием сценария режиссер Гэбриел Ле Бомин и сценарист Валери Рансон-Энгуале работали со многими источниками, повествующими о жизни де Голля. Среди них была книга «Де Голль, мой отец» сына генерала Филиппа и письма де Голля и его жены Ивонны друг другу.

Гэбриел Ле Бомин говорил о том, что не уверен, удалось бы ему снять этот фильм, если бы актер Ламбер Вильсон не согласился исполнить главную роль.

Режиссер считает, что подсознательно он поместил в центр повествования своего фильма речь де Голля 18 июня 1940 года потому, что, по его мнению, в XXI веке ни на что подобное ни один политик больше не способен.

Это первый полнометражный художественный фильм о де Голле, снятый для большого экрана, а не для телевидения.

Режиссер выбрал для фильма период с мая по июнь 1940 года из жизни де Голля потому, что, по его мнению, именно в это время он был наиболее уязвим и одинок в своих убеждениях.

 

Разгар Второй мировой войны. Франция обессилена и готова сдаться. Но истинный патриот, генерал де Голль не мог позволить стране потерять честь и достоинство. Он спорит с Правительством, ведет переговоры с Черчиллем, обращается к народу. Де Голль становится голосом Сопротивления, заручившись в этом поддержкой лишь любимой жены.

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 октября 2020
Премьера в мире 1 марта 2020
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Гэбриел Ле Бомин
Гэбриел Ле Бомин
В ролях
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Изабель Карре
Изабель Карре
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Катрин Муше
Катрин Муше
Софи Куинтон
Все актеры и съемочная группа
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Генерал Де Голль
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           Поразительно, что кинематограф, беря на вооружение биографии выдающихся личностей и военных деятелей, каким-то образом забыл о фигуре Шарля де Голля: ему не посвящалось ни одного байопика. Персонифицированная икона французского Сопротивления, национальный герой и основатель Пятой Республики — Де Голля по праву считают одним из самых влиятельных политических деятелей XX века, который мобилизовал все силы нации для борьбы с…
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