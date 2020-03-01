Генерал Де Голль, 2020

Когда актер Ламбер Вильсон впервые появился на площадке в гриме и костюме де Голля, вся съемочная команда погрузилась в тишину, так как все были шокированы сходством актера с генералом.

В своих документальных работах режиссер Гэбриел Ле Бомин уже обращался к историческому образу де Голля. Однако снять о нем художественный фильм он решил, посмотрев «Король говорит» Тома Хупера. Ле Бомин стал размышлять о том, какая речь в истории Франции имела такое же историческое значение, как речь Георга VI во время его коронации, и остановился на речи де Голля 18 июня 1940 года.

Перед написанием сценария режиссер Гэбриел Ле Бомин и сценарист Валери Рансон-Энгуале работали со многими источниками, повествующими о жизни де Голля. Среди них была книга «Де Голль, мой отец» сына генерала Филиппа и письма де Голля и его жены Ивонны друг другу.

Гэбриел Ле Бомин говорил о том, что не уверен, удалось бы ему снять этот фильм, если бы актер Ламбер Вильсон не согласился исполнить главную роль.

Режиссер считает, что подсознательно он поместил в центр повествования своего фильма речь де Голля 18 июня 1940 года потому, что, по его мнению, в XXI веке ни на что подобное ни один политик больше не способен.

Это первый полнометражный художественный фильм о де Голле, снятый для большого экрана, а не для телевидения.

Режиссер выбрал для фильма период с мая по июнь 1940 года из жизни де Голля потому, что, по его мнению, именно в это время он был наиболее уязвим и одинок в своих убеждениях.