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Королева Мария Королева Мария
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Queen Marie of Romania

Королева Мария, 2019

2019 / Румыния
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Мария — дочь британского принца Альфреда и русской княжны Марии. Она могла претендовать на престол Великобритании, но вышла замуж за кронпринца Фердинанда и стала королевой Румынии. Фактически взяв власть в свои руки, Мария совершает ряд решительных, но очень рискованных внешнеполитических шагов, стремясь превратить Румынию в сильную и независимую державу. 

  • Впервые фильм был показан на фестивале “Les Films de Cannes à Bucarest 2019”, где завоевал приз зрительских симпатий.
  • Сюжет фильма основан на реальных исторических событиях. Внучка королевы Виктории королева Мария, которая родилась в британской королевской семье, стала одной из самых популярных королевских фигур в европейской истории.
  • В фильме звучат английский и румынский языки.
  • Музыка для картины была исполнена Национальным Симфоническим оркестром Болгарии.
  • Оксана Люпу, сыгравшая королеву Марию, и Николай Люпу, сыгравший банкира, являются мужем и женой.
  • Жена и дочь режиссера фильма, итальянца Алексиса Кэхилла — гражданки Румынии.
  • Режиссер описывает королеву Марию как “решительную героиню, женщину, которая принесла жертвы и достигла невероятных высот”.
  • Премьеру фильма посетил потомок королевы Марии, Николай Румынский Медфорд-Миллс с женой, Алиной-Марией.

Мария — дитя двух из самых могущественных европейских семей. Она могла стать королевой Великобритании, но несмотря на то, что будущий король Георг V предлагает ей брак, под давлением своей матери, Мария выходит замуж за румынского кронпринца Фердинанда. Жизнь королевы проходит в бурях, скандалах и конфликтах. В 1916 году Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, рассчитывая в случае победы присоединить территории, населённые этническими румынами. Поначалу Румыния вела успешную кампанию и даже заняла Трансильванию, однако вскоре оказалась окружена войсками противника. Румынская армия потерпела несколько сокрушительных поражений, а вскоре австро-германские войска вторглись на территорию страны. Румыния была вынуждена заключить унизительный мирный договор. Несмотря на то, что король Фердинанд его не ратифицировал, именно из-за этого договора на Парижской мирной конференции отказываются признавать требования Румынии. Надежды на то, что международное сообщество признает объединённую Румынию, тают с каждым днём.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 16 октября 2020
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Алексис Кэхилл
В ролях
Роксана Люпу
Даниэль Плиер
Ричард Элфин
Патрик Друри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королева Мария 2 постера
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Королева Мария
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саундтрек фильма Королева Мария
Одна
Одна
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