Ночной конвой, 2019

Виржини, Эрик и Аристид — обычные полицейские из Парижа, которым предстоит столкнуться с мучительным испытанием на совесть. Им поручили довольно сложное дело: сопроводить мигранта до аэропорта Шарля де Голля и проследить, чтобы тот вернулся на родину. Кажется, ничего сложного в этом нет, но для карьеры и личной жизни героев эта ночь станет поворотным событием.

Уже в машине по пути в аэропорт Виржини внезапно осознает, что ведет несчастного мужчину на верную смерть. Этому невиновному человеку, которого играет Пейман Моаади, придется отправиться в родной Таджикистан, а там ему уже не на что надеяться. Женщина понимает, что, несмотря на свои профессиональные обязанности, она не может взять на себя такую тяжелую ношу. Поэтому ей ничего не остается, кроме как всеми силами склонить коллег на свою сторону и помочь мигранту сбежать.

Во время дежурства личная и профессиональная жизнь трех французских полицейских неизбежно сталкиваются. Каждый из них борется со своими собственными проблемами и размышляет о событиях, предшествовавших этой ночи. Все герои абсолютно разные, но сегодня им необходимо стать одной командой. Виржини — одна из немногих женщин в своем патрульном отряде, она работает сверхурочно, чтобы сбежать от мужа и новорожденного ребенка, которого, впрочем, она почти не видит. Аристид — непринужденный весельчак, но увиденное на работе производит на него сильное впечатление. А Эрик — типичный серьезный полицейский, чьей безупречной репутации мешает проблема с алкоголем.

Есть ли у героев свобода выбора или для каждого из них все уже давно предопределено? Виржини, Эрику и Аристид необходимо решить: поступить по совести или выполнить приказ.