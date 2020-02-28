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Police / Night Shift

Ночной конвой, 2019

2019 / Франция
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Парижские копы сталкиваются с дилеммой: поступить по совести или выполнить приказ.
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Виржини, Эрик и Аристид — обычные полицейские из Парижа, которым предстоит столкнуться с мучительным испытанием на совесть. Им поручили довольно сложное дело: сопроводить мигранта до аэропорта Шарля де Голля и проследить, чтобы тот вернулся на родину. Кажется, ничего сложного в этом нет, но для карьеры и личной жизни героев эта ночь станет поворотным событием. 

Уже в машине по пути в аэропорт Виржини внезапно осознает, что ведет несчастного мужчину на верную смерть. Этому невиновному человеку, которого играет Пейман Моаади, придется отправиться в родной Таджикистан, а там ему уже не на что надеяться.  Женщина понимает, что, несмотря на свои профессиональные обязанности, она не может взять на себя такую тяжелую ношу. Поэтому ей ничего не остается, кроме как всеми силами склонить коллег на свою сторону и помочь мигранту сбежать.

Во время дежурства личная и профессиональная жизнь трех французских полицейских неизбежно сталкиваются. Каждый из них борется со своими собственными проблемами и размышляет о событиях, предшествовавших этой ночи. Все герои абсолютно разные, но сегодня им необходимо стать одной командой. Виржини — одна из немногих женщин в своем патрульном отряде, она работает сверхурочно, чтобы сбежать от мужа и новорожденного ребенка, которого, впрочем, она почти не видит. Аристид — непринужденный весельчак, но увиденное на работе производит на него сильное впечатление. А Эрик — типичный серьезный полицейский, чьей безупречной репутации мешает проблема с алкоголем.

Есть ли у героев свобода выбора или для каждого из них все уже давно предопределено? Виржини, Эрику и Аристид необходимо решить: поступить по совести или выполнить приказ.

 

Премьера «Ночного конвоя» состоялась на Берлинском кинофестивале.

Картина является адаптацией романа французского писателя Хьюго Борис, который был опубликован в 2016 году.

Режиссер и сценарист Анн Фонтен хотела избежать напряженной музыки, которую обычно можно слышать в полицейских и криминальных триллерах. В фильме присутствуют популярные французские песни, которые позже заменяет музыка Баха. Также Анн Фонтен признается, что для нее было важно сфокусироваться на лицах героев во время абсолютной тишины, чтобы зритель, ни на что не отвлекаясь, мог наблюдать за их эмоциями.

Идея фильма появилась у режиссера, когда к ней подошел известный французский продюсер и сказал: «Эта история для вас». Анн Фонтен тогда еще не была уверена, что сможет сделать кино про полицейских, но впоследствии книга так ее тронула, что она решила рассказать историю о том, как доброта и сочувствие могут изменить мир.

Грегори Гадебуа, сыгравший Эрика, был актером-самоучкой. Раньше он работал грузчиком.

У Анн Фонтен была настоящая возможность получить представление о работе полицейского управления. До съемок фильма она изучала работу парижских полицейских и наблюдала за их распорядком дня.

По статистике, депортация — частое явление во Франции. Только в прошлом году было депортировано около 24 000 человек.

Во французском кино редко можно увидеть истории о полицейских, рассказанные преимущественно с женской точки зрения.

За последнее десятилетие Фонтен сняла самые разнообразные картины: биографический фильм о моде («Коко до Шанель»), романтическую комедию с Изабель Юппер в главной роли («Мой самый страшный кошмар»), историю взросления («Марвин или прекрасное воспитание»), тяжелую драму о беременных монахинях времен Второй мировой войны («Непорочные»).

Трем полицейским предстоит нестандартное задание, которое поставит перед моральным выбором и перевернет их жизни навсегда. У них будет одна ночь, чтобы решить судьбу человека.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 6 августа 2021
Премьера в мире 28 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Анн Фонтен
Анн Фонтен
В ролях
Пейман Моаади
Пейман Моаади
Омар Си
Омар Си
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ночной конвой 3 постера
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Поиск добровольцев на ночную подработку выявляет в полицейском участке самых отчаявшихся. Эрик (Грегори Гадебуа), раздражительный мужчина средних лет, не торопится домой к надоедливой супруге, с которой он перестает ругаться, кажется, только когда спит. Виржини (Виржини Эфира) обременена вестью о раннем сроке беременности, и хотя решение об аборте принято окончательно и бесповоротно, ситуация все равно гложет и заставляет время от времени заторможенно смотреть в одну точку. Аристида (Омар Си),…
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