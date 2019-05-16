Итальянец, 2019

В центре сюжета 22-летний Фаим, молодой парень бенгальского происхождения. Он родился в Италии, но его родители родом из Бангладеша. Фаим вместе с семьей живет в римском районе Торпиньяттара, который известен своей многонациональностью. Он много времени проводит вместе со своими близкими: мечтательным отцом, матерью традиционных взглядов и сестрой, которая собирается выйти замуж за другого бенгальского парня. Сам Фаим работает в музее смотрителем, а в свободное время предпочитает выступать на небольших мероприятиях со своей собственной музыкальной группой под названием «Moon Star Studio», которая состоит из трех его лучших друзей. У Фаима счастливая и достаточно размеренная жизнь, но он все еще пытается разобраться в своем будущем.

В один из вечеров, когда Фаим играет в клубе со своей группой, он встречает итальянку по имени Азия. Девушка является полной противоположностью Фаима: она общительная, откровенная, беспечная и живет в полную силу. Но несмотря на все различия, между героями сразу вспыхивает искра, и Фаим влюбляется в юную красавицу. Теперь герою необходимо объяснить Азии особенности своей культуры и религии. Например, одно из самых строгих правил ислама гласит, что молодые люди не могут заниматься сексом до свадьбы. Фаим пытается понять, как сохранить отношения и не изменять своим принципам. Встреча с Азией заставляет его заново проанализировать свои убеждения и культуру. Сейчас жизнь Фаима стоит на распутье. Ко всему прочему, молодому парню предстоит принять важное решение: покинуть Италию и уехать с семьей в Лондон или остаться в Риме со своими старыми друзьями и с девушкой, которую он любит.