Итальянец, 2019

В центре сюжета 22-летний Фаим, молодой парень бенгальского происхождения. Он родился в Италии, но его родители родом из Бангладеша. Фаим вместе с семьей живет в римском районе Торпиньяттара, который известен своей многонациональностью. Он много времени проводит вместе со своими близкими: мечтательным отцом, матерью традиционных взглядов и сестрой, которая собирается выйти замуж за другого бенгальского парня. Сам Фаим работает в музее смотрителем, а в свободное время предпочитает выступать на небольших мероприятиях со своей собственной музыкальной группой под названием «Moon Star Studio», которая состоит из трех его лучших друзей. У Фаима счастливая и достаточно размеренная жизнь, но он все еще пытается разобраться в своем будущем.
В один из вечеров, когда Фаим играет в клубе со своей группой, он встречает итальянку по имени Азия. Девушка является полной противоположностью Фаима: она общительная, откровенная, беспечная и живет в полную силу. Но несмотря на все различия, между героями сразу вспыхивает искра, и Фаим влюбляется в юную красавицу. Теперь герою необходимо объяснить Азии особенности своей культуры и религии. Например, одно из самых строгих правил ислама гласит, что молодые люди не могут заниматься сексом до свадьбы. Фаим пытается понять, как сохранить отношения и не изменять своим принципам. Встреча с Азией заставляет его заново проанализировать свои убеждения и культуру. Сейчас жизнь Фаима стоит на распутье. Ко всему прочему, молодому парню предстоит принять важное решение: покинуть Италию и уехать с семьей в Лондон или остаться в Риме со своими старыми друзьями и с девушкой, которую он любит.
Романтическая комедия «Итальянец» была показана на Международном кинофестивале в Роттердаме в 2019 году.
Картина несколько раз была названа итальянской версией фильма «Любовь – болезнь», который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший сценарий» в 2018 году.
Режиссером выступил Фаим Буийан, для которого это первая полнометражная картина. Он также дебютировал в качестве киноактера, сыграв роль Фаима. Сценарий фильма основан на его личном опыте итальянца бенгальского происхождения, отчаянно влюбленного в итальянскую девушку. Соавтором сценария стала Ванесса Пичарелли.
«Итальянец» получил несколько наград и номинаций. Например, в 2019 году картина удостоилась премии «MIA What's Next Italy», приза на кинофестивале «Серебряная лента». В 2020 году картину отметила Академия итальянского кино и вручила награду «Давид ди Донателло» Фаиму Буийяну, как лучшему режиссеру-дебютанту. Данная награда является самой престижной итальянской кинематографической премией на национальном уровне. Также «Итальянец» был номинирован в категориях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший продюсер» и «Лучшая оригинальная песня».
Фаим, молодой итальянец бенгальского происхождения, живет со своей семьей в Торпиньяттаре, многонациональном районе Рима, работает смотрителем в музее и играет в музыкальной группе. На одном из концертов он знакомится с безбашенной и откровенной Азией, своей полной противоположностью. Между ними сразу вспыхивает чувство, и теперь Фаим должен понять, как примирить свою любовь к девушке с самым неприкосновенным правилом ислама: никакого секса до свадьбы.