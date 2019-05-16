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Итальянец, 2019

2019 / Италия
5.7 Оцените
12 голосов
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Романтическая комедия о непохожих влюбленных на фоне прекрасного Рима
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В центре сюжета 22-летний Фаим, молодой парень бенгальского происхождения. Он родился в Италии, но его родители родом из Бангладеша. Фаим вместе с семьей живет в римском районе Торпиньяттара, который известен своей многонациональностью. Он много времени проводит вместе со своими близкими: мечтательным отцом, матерью традиционных взглядов и сестрой, которая собирается выйти замуж за другого бенгальского парня. Сам Фаим работает в музее смотрителем, а в свободное время предпочитает выступать на небольших мероприятиях со своей собственной музыкальной группой под названием «Moon Star Studio», которая состоит из трех его лучших друзей.  У Фаима счастливая и достаточно размеренная жизнь, но он все еще пытается разобраться в своем будущем. 

В один из вечеров, когда Фаим играет в клубе со своей группой, он встречает итальянку по имени Азия. Девушка является полной противоположностью Фаима: она общительная, откровенная, беспечная и живет в полную силу. Но несмотря на все различия, между героями сразу вспыхивает искра, и Фаим влюбляется в юную красавицу. Теперь герою необходимо объяснить Азии особенности своей культуры и религии. Например, одно из самых строгих правил ислама гласит, что молодые люди не могут заниматься сексом до свадьбы. Фаим пытается понять, как сохранить отношения и не изменять своим принципам. Встреча с Азией заставляет его заново проанализировать свои убеждения и культуру. Сейчас жизнь Фаима стоит на распутье. Ко всему прочему, молодому парню предстоит принять важное решение: покинуть Италию и уехать с семьей в Лондон или остаться в Риме со своими старыми друзьями и с девушкой, которую он любит.

Романтическая комедия «Итальянец» была показана на Международном кинофестивале в Роттердаме в 2019 году.

Картина несколько раз была названа итальянской версией фильма «Любовь – болезнь», который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший сценарий» в 2018 году.

Режиссером выступил Фаим Буийан, для которого это первая полнометражная картина. Он также дебютировал в качестве киноактера, сыграв роль Фаима. Сценарий фильма основан на его личном опыте итальянца бенгальского происхождения, отчаянно влюбленного в итальянскую девушку. Соавтором сценария стала Ванесса Пичарелли.

«Итальянец» получил несколько наград и номинаций. Например, в 2019 году картина удостоилась премии «MIA What's Next Italy», приза на кинофестивале «Серебряная лента». В 2020 году картину отметила Академия итальянского кино и вручила награду «Давид ди Донателло» Фаиму Буийяну, как лучшему режиссеру-дебютанту. Данная награда является самой престижной итальянской кинематографической премией на национальном уровне. Также «Итальянец» был номинирован в категориях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший продюсер» и «Лучшая оригинальная песня».

Фаим, молодой итальянец бенгальского происхождения, живет со своей семьей в Торпиньяттаре, многонациональном районе Рима, работает смотрителем в музее и играет в музыкальной группе. На одном из концертов он знакомится с безбашенной и откровенной Азией, своей полной противоположностью. Между ними сразу вспыхивает чувство, и теперь Фаим должен понять, как примирить свою любовь к девушке с самым неприкосновенным правилом ислама: никакого секса до свадьбы.

5.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Фаим Буийан
Фаим Буийан
В ролях
Фаим Буийан
Фаим Буийан
Карлотта Антонелли
Карлотта Антонелли
Пьетро Сермонти
Пьетро Сермонти
Алессия Джулиани
Алессия Джулиани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Итальянец 3 постера
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Фаиму (Фаим Буийан) двадцать два года, и он не хочет ничего решать. Торпиньяттаре, район Рима, в котором живут выходцы из самых разных стран и их потомки, некогда благополучно принял его семью. Сам Фаим, в отличие от родителей, родился уже в Италии, и его мир никогда не был шире нескольких кварталов поблизости и редких поездок в центр города. Родители растили детей в строгости, соблюдая все ритуалы и следуя традициям их общего бенгальского происхождения. В своей этнической фолк-группе Фаим не…
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саундтрек фильма Итальянец
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