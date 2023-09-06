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No One Will Save You

Никто не спасет тебя, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Стрим-сервис Hulu
Режиссер
Брайан Даффилд
В ролях
Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Джинджер Крессман
Зэк Дуэйм
Джеральдин Сингер
Роуз Бьянка Гру
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Никто не спасет тебя 1 постер
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Инопланетяне вторгаются в дом Кейтлин Дивер в трейлере хоррора «Никто тебя не спасет» Концептуально и визуально фильм напоминает «Тихое место».
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6 сентября 2023 10:17
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