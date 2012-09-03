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Антон тут рядом, 2012

2012 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Как почувствовать боль другого человека? Герой этой картины — мальчик-аутист. Он живет между облупленной квартирой на окраине большого города и больницей для умалишенных. В поле зрения камеры Антон попадает в том момент, когда не сегодня-завтра он станет пациентом психоневрологического интерната — места, где люди с таким диагнозом, как у него, долго не живут. Автор — камера — герой. Расстояние между ними с каждой минутой сокращается, автору приходится войти в кадр и стать действующим лицом этой истории. Но это история не о том, как один человек помог другому человеку, а о том, как один человек узнал себя в другом. О том, что в каждом из нас живет Другой, которого ежедневно приходится убивать в себе, чтобы выжить.
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 11 октября 2012
Премьера в мире 3 сентября 2012
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Любовь Аркус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антон тут рядом 3 постера
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