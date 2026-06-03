Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
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20:50
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20:50
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
23:40
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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