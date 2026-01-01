Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Астрахани
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
11 фильмов
На языке оригинала с субтитрами
5 фильмов
В кино с детьми на выходных
1 фильм
Ужасы перед сном
4 фильма
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Кино прошлого века
9 фильмов
Кино с Оскаром
3 фильма
Российское кино
21 фильм
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
8 фильмов
Основано на реальных событиях
8 фильмов
Наше кино!
25 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
741
Мальчик и птица
26 марта 2026
382
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
360
Крик 7
5 марта 2026
149
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
82
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Мой дед
8.9
Вальс со смертью
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Топ 1000 лучших фильмов
9.7
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
