Киномакс
Отзывы о кинотеатре Киномакс
Отзывы о кинотеатре Киномакс
Ирина Багаева(Фадеева)
30 августа 2018, 08:33
Оценка
Вчера ходили в Киномакс на фильм с эффектом 3 D. При этом очки для просмотра фильма как оказалось надо приобретать отдельно. Без них фильм не посмотришь. Непонятно в связи с чем введена такая система. Если я внезапно захотела пойти в кино то я должна их постоянно покупать? Или я их должна носить с собой (на всякий случай). При этом в IMAX очки выдают перед просмотром бесплатно.
30 августа 2018, 08:33
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
5 сентября 2018, 07:28
в ответ на сообщение
Ирина Багаева(Фадеева) от 30 августа 2018, 08:33
Ирина, доброе утро! Да, во многих кинотеатрах введена система приобретения 3D-очков перед сеансом.
5 сентября 2018, 07:28
0
0
Ответить
agafonova896488
2 апреля 2021, 12:47
Хороший кинотеатр,большие залы, чисто. На кассе сидит очень симпатичный молодой человек, поэтому 5 звезд
2 апреля 2021, 12:47
1
0
Ответить
Маргарита Потапова
29 июня 2021, 02:32
Оценка
Недавно в вашем городе, сегодня ходила на заклятье 3 в 2D, очень понравился кинозал, огромнейший экран, много мест для посетителей, все чисто) попкорн конечно подвел немного( брала сырный) не очень свежий был, но в целом всё понравилось
29 июня 2021, 02:32
0
0
Ответить
Ирина Синьева
5 февраля 2022, 19:54
Оценка
Ужасное качество выбора билетов! Покупали ряд на одном месте, оказалось на другом
5 февраля 2022, 19:54
0
0
Ответить
sgutchinova
23 апреля 2023, 14:55
Оценка
Посетили в первый раз Киномакс, зал большой, хороший, но купили билеты на центральные места 11, 12, ряд 9, зал 1, и к нашему разочарованию и удивлению место 12 сломано!!!! (запомните). На наше возмущение администратору, нам было сказано, что они знают, но просто пересядьте. Это хорошо, что зрителей было не много и были свободные места, а если не!!! Очень неприятно. Такие деньги собираете, а сервис, мягко говоря, плохой. Тогда не продавайте билеты на сломанные места.
23 апреля 2023, 14:55
1
0
Ответить
