ТРЦ «Ярмарка» - это крупный торгово-развлекательный центр на Вокзальной площади в самом центре Астрахани, рядом с железнодорожным вокзалом и автовокзалом. ТРЦ «Ярмарка» является первым в городе торгово-развлекательным центром европейского уровня.

На территории торгово-развлекательного центра «Ярмарка» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Cropp Town, New Yorker, Promod, Mango, Bershka, Carlo Pazolini, Reserved, Ecco, Mohito, Stradivarius, Modis, Zolla и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), фирменные магазины техники, магазины сувениров и подарков, маркеты детских товаров (Adidas Kids и др.), магазины товаров для дома («Уютерра» и др.), книжный магазин, магазины парфюмерии и косметики (Divage, Yves Rocher, «Иль де Боте» и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», SUNLIGHT, Pandora и др.), магазин часов, салоны оптики, театрально-концертная касса, туристические агентства, центр фотоуслуг, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), зоомагазин, аптека, платежные терминалы, детская парикмахерская, банкоматы («Авангард», «Сбербанк», «ХоумКредитБанк» и др.), мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды.

Кроме того, в ТРЦ «Ярмарка» функционируют продовольственный гипермаркет «О’Кей», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет детских товаров «Детский мир», семейный развлекательный центр «Апельсин» и 8-зальный кинотеатр «Киномакс IMAX».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Макдоналдс», Das Колбаs и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Ярмарка» работает бесплатная автомобильная парковка на 890 машиномест.

Адрес:

г. Астрахань, ул. Вокзальная, д. 13, лит. А

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Ярмарка» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем улице Академика Королёва до остановки «ТРЦ «Парк Аркадия»

на маршрутном такси № 13

2. На любом общественном транспорте, идущем улице Победы до остановки «Железнодорожный вокзал»

на маршрутных такси № 101, 113, 140, 190, 1с, 24, 27, 2с, 38с, 39, 5, 61, 62, 63, 66, 69с, 76, 80, 81

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Ярмарка»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «ОКей»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Киномакс»: 10.00 – 02.00.