Киноафиша Астрахани Кинотеатры Киномакс ТРЦ «Ярмарка»

Адрес
г. Астрахань, ул. Вокзальная, д. 13, лит. А
Показать на карте
Телефон

+7 (8512) 29-03-29 / администрация

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Ярмарка»

ТРЦ «Ярмарка» - это крупный торгово-развлекательный центр на Вокзальной площади в самом центре Астрахани, рядом с железнодорожным вокзалом и автовокзалом. ТРЦ «Ярмарка» является первым в городе торгово-развлекательным центром европейского уровня.

На территории торгово-развлекательного центра «Ярмарка» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Cropp Town, New Yorker, Promod, Mango, Bershka, Carlo Pazolini, Reserved, Ecco, Mohito, Stradivarius, Modis, Zolla и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), фирменные магазины техники, магазины сувениров и подарков, маркеты детских товаров (Adidas Kids и др.), магазины товаров для дома («Уютерра» и др.), книжный магазин, магазины парфюмерии и косметики (Divage, Yves Rocher, «Иль де Боте» и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», SUNLIGHT, Pandora и др.), магазин часов, салоны оптики, театрально-концертная касса, туристические агентства, центр фотоуслуг, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), зоомагазин, аптека, платежные терминалы, детская парикмахерская, банкоматы («Авангард», «Сбербанк», «ХоумКредитБанк» и др.), мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды.

Кроме того, в ТРЦ «Ярмарка» функционируют продовольственный гипермаркет «О’Кей», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет детских товаров «Детский мир», семейный развлекательный центр «Апельсин» и 8-зальный кинотеатр «Киномакс IMAX».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Макдоналдс», Das Колбаs и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Ярмарка» работает бесплатная автомобильная парковка на 890 машиномест.

Адрес:
г. Астрахань, ул. Вокзальная, д. 13, лит. А

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Ярмарка» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем улице Академика Королёва до остановки «ТРЦ «Парк Аркадия»

  • на маршрутном такси № 13

2. На любом общественном транспорте, идущем улице Победы до остановки «Железнодорожный вокзал»

  • на маршрутных такси № 101, 113, 140, 190, 1с, 24, 27, 2с, 38с, 39, 5, 61, 62, 63, 66, 69с, 76, 80, 81

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Ярмарка»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «ОКей»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Киномакс»: 10.00 – 02.00.

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Интерстеллар
Интерстеллар
2014, США / Великобритания, фантастика
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
