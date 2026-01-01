Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Астрахани
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Иллюзион
ул. Ахматовская, 9
2
Большое кино
ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
17 отзывов
3
Киномакс
Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
6 отзывов
4
Кинополис Астрахань
пр-д Воробьева, 10
5
Кинолюкс ТРК «Dexter»
ул. Магистральная, 29
2 отзыва
6
Континент Синема
ул. Савушкина, 5, TЦ City
6 отзывов
7
Кинозал
ул. Школьная, 7, ДК "Города Нариманова"
1 отзыв
