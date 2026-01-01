Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)

Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

Перед отпуском неизменно прячу зубную пасту в унитаз: приезжаю и каждый раз хвалю себя за находчивость

У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны

Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)

«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?

Гарри Де Соуза станет темнокожим: скандалисту Тому Харди моментально нашли замену в продолжении «Гангстерленда» – оценят не все

«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»

«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея

Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России