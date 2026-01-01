Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Астрахани Кинотеатры Киномакс Фотографии кинотеатра Киномакс

Фотографии кинотеатра Киномакс

Фотографии кинотеатра Киномакс Вся информация о кинотеатре
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
Перед отпуском неизменно прячу зубную пасту в унитаз: приезжаю и каждый раз хвалю себя за находчивость
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
Гарри Де Соуза станет темнокожим: скандалисту Тому Харди моментально нашли замену в продолжении «Гангстерленда» – оценят не все
«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше