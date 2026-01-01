Оповещения от Киноафиши
Скидки и акции в кинотеатре Киномакс

Скидки и акции в кинотеатре Киномакс

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 140 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на групповые посещения

Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
