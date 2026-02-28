330 лет назад фабрика фейерверков «Обито» располагалась под сенью дремучего леса. Предприятие давно не функционирует, а здание вот-вот снесут: городские власти построили в окрестностях солнечную электростанцию и вырубили деревья. Последние четыре года юный Кэйтаро живет внутри заброшенного строения, пытаясь завершить создание призрачного фейерверка «Сюхари» в память об исчезнувшем отце. Тем временем Каору, покинувшая родные края из-за трагических обстоятельств, возвращается, чтобы поддержать друга. В мастерской она находит загадочный синий пигмент, который оказывается ключом к восстановлению удивительного салюта.
|20 августа 2026
|Россия
|Русский репортаж
|16 апреля 2026
|Гонконг
|17 апреля 2026
|Румыния
|29 мая 2026
|Тайвань
|12 августа 2026
|Франция
|6 марта 2026
|Япония
|G