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Постер фильма И наступит рассвет
5.9
И наступит рассвет - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы И наступит рассвет
5.9

И наступит рассвет

, 2026
Hana rokushô ga akeru hi ni
Япония / аниме , драма / 16+
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 1
Постер фильма И наступит рассвет
5.9
Пойду 4
Не пойду 1
И наступит рассвет - Дублированный трейлер
И наступит рассвет  Дублированный трейлер

О фильме

330 лет назад фабрика фейерверков «Обито» располагалась под сенью дремучего леса. Предприятие давно не функционирует, а здание вот-вот снесут: городские власти построили в окрестностях солнечную электростанцию и вырубили деревья. Последние четыре года юный Кэйтаро живет внутри заброшенного строения, пытаясь завершить создание призрачного фейерверка «Сюхари» в память об исчезнувшем отце. Тем временем Каору, покинувшая родные края из-за трагических обстоятельств, возвращается, чтобы поддержать друга. В мастерской она находит загадочный синий пигмент, который оказывается ключом к восстановлению удивительного салюта.

В ролях

Рику Хагивара
Obinata Keitarô
Котонэ Фурукава
Котонэ Фурукава
Shikimori Kaoru
Мию Ирино
Мию Ирино
Sentaro Obinata
Takashi Okabe
Eitarou Obinata
Режиссер Yoshitoshi Shinomiya
Сценарист Yoshitoshi Shinomiya
Композитор Shuta Hasunuma
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 28 февраля 2026
Дата выхода
20 августа 2026 Россия Русский репортаж
16 апреля 2026 Гонконг
17 апреля 2026 Румыния
29 мая 2026 Тайвань
12 августа 2026 Франция
6 марта 2026 Япония G
Другие названия
Hana rokushô ga akeru hi ni, A New Dawn, 花綠青綻放之時, Hana rokushou ga akeru hi ni, Nowy świt, Răsărit verde smarald, Une aube nouvelle, Uus koidik, 花緑青が明ける日に, 青空花火物語, On the Day the Emerald Fireworks Light Up, Hana rokushō ga akeru hi ni, 花绿青绽放之日, The Day Paris Green Dawns

Рейтинг фильма

5.9
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И наступит рассвет - Дублированный трейлер
И наступит рассвет Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Когда фейерверки создаются из обломков прошлого.
Когда фейерверки создаются из обломков прошлого. В 2026 году Берлинский международный кинофестиваль снова дарует свою площадку японским аниматорам. В рамках конкурсной программы состоялась премьера дебютного аниме Ёситоси Синомии «И наступит рассвет» от неизвестной и молодой студии Outrigger. Несмотря на свой недлинный хронометраж (чуть больше часа), картина поражает визуальной композицией, нетипичными линиями и трогательной музыкой. Где-то в дремучем лесу располагалась небольшая фабрика фейерверков «Обито». Столько…

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