Скидки в кинотеатрах Астрахани

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Астрахани, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
"Континент синема" детям / Континент Синема

Дети до 5 лет пользуются правом бесплатного просмотра при условии, что находятся в сопровождении взрослого и не занимают отдельного места (т.е. сидят на коленочках).

Детям
Специальные цены для групповых заявок / Континент Синема

Специальная цена для детских групп - 100 руб. за билет! Заявки принимаются на сеансы в будни c 10:00 до 18:00 на группы от 10 человек. На каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно! Подробности по телефону +7 (34675) 7-68-75.

Коллективные заявки
Кино за рубль / Континент Синема

Каждый понедельник Вы платите только за продолжительность фильма и ни копейки больше! 1 минута = 1 рубль! Продолжительность фильмов уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует по понедельникам в течение всего дня за исключением праздничных дней. Акция не распространяется на фильмы с особыми условиями проката.

Для всех Специальные предложения
День уходящего кино / Континент Синема

Акция действует каждую среду, за исключением праздничных дней, на все фильмы, которые последний день в прокате цена билета 100 руб!

Для всех Специальные предложения
День кино / Киномакс

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся / Киномакс

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 140 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Пенсионные билеты / Киномакс

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Детские билеты / Киномакс

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на групповые посещения / Киномакс

Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
