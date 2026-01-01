Скидки в кинотеатрах Астрахани

"Континент синема" детям / Континент Синема Дети до 5 лет пользуются правом бесплатного просмотра при условии, что находятся в сопровождении взрослого и не занимают отдельного места (т.е. сидят на коленочках).

Специальные цены для групповых заявок / Континент Синема Специальная цена для детских групп - 100 руб. за билет! Заявки принимаются на сеансы в будни c 10:00 до 18:00 на группы от 10 человек. На каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно! Подробности по телефону +7 (34675) 7-68-75.

Кино за рубль / Континент Синема Каждый понедельник Вы платите только за продолжительность фильма и ни копейки больше! 1 минута = 1 рубль! Продолжительность фильмов уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует по понедельникам в течение всего дня за исключением праздничных дней. Акция не распространяется на фильмы с особыми условиями проката.

День уходящего кино / Континент Синема Акция действует каждую среду, за исключением праздничных дней, на все фильмы, которые последний день в прокате цена билета 100 руб!

День кино / Киномакс Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся / Киномакс Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 140 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты / Киномакс Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детские билеты / Киномакс Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.