Кинотеатр Киномакс (Астрахань) на карте

Кинотеатр Киномакс (Астрахань) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.7 км
Континент Синема ул. Савушкина, 5, TЦ City
5
1.7 км
Иллюзион ул. Ахматовская, 9
5
3.2 км
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
5
3.3 км
Большое кино ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
5
8 км
Кинолюкс ТРК «Dexter» ул. Магистральная, 29
5
39.4 км
Кинозал ул. Школьная, 7, ДК "Города Нариманова"
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Интерстеллар
Интерстеллар
2014, США / Великобритания, фантастика
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
