Адрес
г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
Билеты от 420 ₽
Кинотеатр «Киномакс» в городе Астрахань основался в торговом центре «Ярмарка» по адресу Вокзальная площадь, 13, лит А.

Киномакс-Астрахань — 8 стильных комфортабельных залов кинотеатра на 1283 места, включая потрясающе комфортный VIP-зал, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой для полного погружения в любимые фильмы и мультфильмы.

VIP-залы - это премиальные кинозалы с возможностью демонстрации фильмов в 2D и 3D форматах, отличающиеся камерной атмосферой, суперкомфортными креслами-реклайнерами с возможностью регулировки и фиксации положения спинки, подножки и сидения, а  также индивидуальным обслуживанием по меню.

В консешн-баре кинотеатра "Киномакс" можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.

 

Билеты от 420 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 420 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 650 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:50 от 590 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
23:40 от 500 ₽ ...
sgutchinova 23 апреля 2023, 14:55
Посетили в первый раз Киномакс, зал большой, хороший, но купили билеты на центральные места 11, 12, ряд 9, зал 1, и к нашему разочарованию и… Читать дальше…
agafonova896488 2 апреля 2021, 12:47
Хороший кинотеатр,большие залы, чисто. На кассе сидит очень симпатичный молодой человек, поэтому 5 звезд
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 140 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
22:00 от 420 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:20 от 650 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:50 от 590 ₽
