Кинотеатр «Киномакс» в городе Астрахань основался в торговом центре «Ярмарка» по адресу Вокзальная площадь, 13, лит А.
Киномакс-Астрахань — 8 стильных комфортабельных залов кинотеатра на 1283 места, включая потрясающе комфортный VIP-зал, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой для полного погружения в любимые фильмы и мультфильмы.
VIP-залы - это премиальные кинозалы с возможностью демонстрации фильмов в 2D и 3D форматах, отличающиеся камерной атмосферой, суперкомфортными креслами-реклайнерами с возможностью регулировки и фиксации положения спинки, подножки и сидения, а также индивидуальным обслуживанием по меню.
В консешн-баре кинотеатра "Киномакс" можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 140 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.