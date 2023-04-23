Кинотеатр «Киномакс» в городе Астрахань основался в торговом центре «Ярмарка» по адресу Вокзальная площадь, 13, лит А.

Киномакс-Астрахань — 8 стильных комфортабельных залов кинотеатра на 1283 места, включая потрясающе комфортный VIP-зал, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой для полного погружения в любимые фильмы и мультфильмы.



VIP-залы - это премиальные кинозалы с возможностью демонстрации фильмов в 2D и 3D форматах, отличающиеся камерной атмосферой, суперкомфортными креслами-реклайнерами с возможностью регулировки и фиксации положения спинки, подножки и сидения, а также индивидуальным обслуживанием по меню.



В консешн-баре кинотеатра "Киномакс" можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.