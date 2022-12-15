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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2001

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2001 года

Другие
1 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Из ада
2 Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы 2001, США
7.2
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Замок с привидениями
3 Замок с привидениями
триллер, анимация, ужасы 2001, Бельгия / США
5.6
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