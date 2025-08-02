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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1948

Рейтинг фильмов в жанре драма 1948 года

Сокровища Сьерра Мадре 8.3
1 Сокровища Сьерра Мадре
драма, боевик, приключения, вестерн 1948, США
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Похитители велосипедов 8.2
2 Похитители велосипедов
драма 1948, Италия
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Риф Ларго 8.2
3 Риф Ларго
криминал, триллер, нуар, драма 1948, США
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Гамлет 7.9
4 Гамлет
драма 1948, США
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Повесть о настоящем человеке 7.6
5 Повесть о настоящем человеке
драма, военный 1948, СССР
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Триумфальная арка 7.2
6 Триумфальная арка
драма, мелодрама 1948, США
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