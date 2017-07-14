Меню
Кто озвучивал роли в мультике «Три богатыря на дальних берегах»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Роли персонажей полнометражного российского мультфильма «Три богатыря на дальних берегах», вышедшего в 2012 году, озвучили следующие артисты:

Сергей Маковецкий (Князь Киевский)

Дмитрий Быковский (Илья Мурмомец)

Валерий Соловьёв (Добрыня Никитич)

Елена Шульман (Настасья Филипповна)

Олег Куликович (Алёша Попович)

Лия Медведева (Любава)

Мария Цветкова (Алёнушка)

Дмитрий Высоцкий (Конь Юлий)

Елизавета Боярская (Баба-яга)

Фёдор Бондарчук (Колыван)

Анатолий Петров (Тихон, Бекет, главный папуас-старичок)

Наталья Данилова (Бабуля)

