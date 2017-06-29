Кто снимался в фильме «Назад в будущее 2»?

Наш ответ:

Фильм «Назад в будущее 2» привлек внимание зрителей не только своим захватывающим сюжетом, но и великолепным актерским составом. Вот список главных актеров, которые сыграли ключевые роли в картине:

Майкл Джей Фокс — Марти Макфлай / Марти-младший / Марлин Макфлай

Во время съемок сцены будущего Майкл Джей Фокс исполнил три роли одновременно: сыграл самого себя в старости, а также своего сына и дочь. Для того чтобы создать такой эффект, его лицо и грим обрабатывались в течение 4-5 часов, а сцены снимались без использования компьютерных спецэффектов, с наложением кадров друг на друга. Для того чтобы реквизит оставался на месте в кадре, его приходилось тщательно приклеивать.

Кристофер Ллойд — Эмметт Браун

Великолепная игра Кристофера Ллойда в роли безумного, но гениального ученого Эмметта Брауна стала одной из ключевых составляющих успеха фильма.

Томас Ф. Уилсон — Бифф / Грифф Таннен

Томас Ф. Уилсон снова вернулся к роли зловещего Биффа Таннена и его будущего внука Гриффа, добавив еще больше ярких и запоминающихся черт этому персонажу.

Лиа Томпсон — Лоррейн Бейнс

Лиа Томпсон вновь исполнила роль матери Марти Макфлая, Лоррейн, на этот раз сталкиваясь с переменами в альтернативной реальности.

Джеймс Толкан — директор Стрикланд

Джеймс Толкан снова воплотил строгого и нелюдимого директора школы, ставшего настоящей иконой этой франшизы.

Элизабет Шу — Дженнифер Паркер-Макфлай

Элизабет Шу заменила Клаудию Уэллс, которая отказалась от съемок в продолжениях фильма, чтобы поддержать свою больную мать. Тем не менее, Клаудия Уэллс озвучила Дженнифер в видеоигре Back to the Future: The Game (2010).

Джеффри Уайзман — Джордж Макфлай

После того как актер Криспин Гловер отказался участвовать в продолжении фильма из-за разногласий по гонорару, роль Джорджа Макфлая была переработана и значительно сокращена. В результате, Джордж был убит Биффом в альтернативной реальности.

Фли — Дуглас Нидлз

Музыкант и актер Фли сыграл одного из персонажей — Дугласа Нидлза, создавая еще один необычный момент в картине.

Элайджа Вуд — мальчик у игровых автоматов

Это было первое появление актера Элайджи Вуда в кино. Он сыграл одного из двух мальчиков, с которыми Марти общается в закусочной в начале фильма.

Билли Зейн — Матч

Билли Зейн исполнил роль Матча, одного из персонажей, который появляется в одной из сцен фильма.

Гарри Уотерс-младший — Марвин Берри

Гарри Уотерс сыграл Марвина Берри, музыканта, знакомого с героем Марти, в сценах, которые возвращают нас к музыкальной атмосфере фильма.



Таким образом, «Назад в будущее 2» собрал яркий и разноплановый актерский состав, который не только воплотил на экране культовых персонажей, но и добавил фильмам еще больше магии и очарования.