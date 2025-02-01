Семья Громовых и Тихоходовых - бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем Толиком – всю жизнь живет в одной квартире. Наконец они собираются разъехаться и по-своему потратить доли в квартире: Вера Егоровна с Ирой переедут в домик с участком, Лиза – в коттедж с любовником Гришей, а Оля с Толиком купят небольшую квартиру в ипотеку. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима Тихоходов – бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик, который давно ушел из семьи. Выписать Диму заочно нельзя - он инвалид. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки и утверждает, что ему было видение: покойный тесть Петр Алексеевич попросил Диму сберечь его жилплощадь. Семье предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с "дорогим родственником", который каждый день устраивает новые выходки. От отчаяния женщины приходят к самому радикальному методу решения их проблемы.