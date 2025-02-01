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Постер сериала Дорогой родственник
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Киноафиша Сериалы Дорогой родственник

Дорогой родственник (2025 - …)

Dorogoj rodstvennik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Семья Громовых и Тихоходовых - бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем Толиком – всю жизнь живет в одной квартире. Наконец они собираются разъехаться и по-своему потратить доли в квартире: Вера Егоровна с Ирой переедут в домик с участком, Лиза – в коттедж с любовником Гришей, а Оля с Толиком купят небольшую квартиру в ипотеку. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима Тихоходов – бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик, который давно ушел из семьи. Выписать Диму заочно нельзя - он инвалид. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки и утверждает, что ему было видение: покойный тесть Петр Алексеевич попросил Диму сберечь его жилплощадь. Семье предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с "дорогим родственником", который каждый день устраивает новые выходки. От отчаяния женщины приходят к самому радикальному методу решения их проблемы.

Дорогой родственник - трейлер первого сезона
Дорогой родственник  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Дорогой родственник - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
cronu4 11 февраля 2025, 10:58
Хороший захватывающий сериал Отличные актеры

Но по-моему когда-то можно было выписать человека если он не проживал более 6 лет
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Новости о сериале
Дебошир Тимофей Трибунцев оказывается в центре квартирного вопроса в трейлере «Дорогого родственника»
Дебошир Тимофей Трибунцев оказывается в центре квартирного вопроса в трейлере «Дорогого родственника»
Кадры из сериал
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